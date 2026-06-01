El Mundial 2026 ya está aquí, y aunque Chile se quedó fuera, eso no le quita el sabor a la fiesta más grande del fútbol. La pregunta que todos se hacen es una sola: ¿quién le saca la copa de las manos a la Argentina de Messi?

En Al Aire Libre no nos íbamos a quedar mirando desde afuera. Por eso preparamos un simulador interactivo del Mundial 2026 para que tú mismo armes tu bracket, hagas tus pronósticos y, sobre todo, te la juegues con tus predicciones. Porque opinar está bien, pero apostarse la razón con amigos está mejor.

¿Qué puedes hacer con este simulador?

Más allá de un simple cuadro de resultados, esta herramienta te permite vivir el torneo a tu manera. ¿Crees que Brasil va a llegar a la final? ¿Que Francia se cae antes de tiempo? Acá es donde lo demuestras. Puedes:

Armar tu pronóstico completo antes de que empiece el Mundial

Ir actualizando los resultados partido a partido a medida que avanza el torneo

a medida que avanza el torneo Ver cómo se arman los cruces en dieciseisavos, incluyendo los mejores terceros de cada grupo

El Mundial más grande de la historia merece un simulador a la altura

Esta edición es histórica por donde se la mire: 48 selecciones, 104 partidos, 12 grupos del A al L. Nunca antes hubo tantos equipos ni tantas combinaciones posibles. Con tanto en juego, seguir el torneo sin una herramienta visual es casi imposible.

Desde los dieciseisavos de final hasta la gran final del 19 de julio, cada clic en el simulador actualiza el cuadro automáticamente y te muestra cómo quedarían los posibles enfrentamientos. Simple, rápido y adictivo — te lo advertimos.

Úsalo solo o con amigos, pero úsalo

Este simulador es perfecto para esas conversaciones de pasillo donde todos tienen una opinión distinta. Comparte tu bracket, desafía a tus amigos y que cada uno defienda su pronóstico. Al final del torneo, el que acierte más tiene derecho a restregárselo al resto durante años.

Simulador del Mundial 2026