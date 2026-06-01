Datos Clave Incidente matinal: El futbolista fue parte de un choque entre dos vehículos cerca de las 11 de la mañana de la presente jornada. Parte oficial: Carabineros descartó la ingesta de alcohol por parte de los involucrados y confirmó que no hubo heridos. Presente deportivo: El jugador se mantiene alejado de las canchas tras someterse a una intervención quirúrgica en abril pasado.

Universidad de Chile respira en el ámbito deportivo tras imponerse el pasado sábado por 2-1 ante Deportes Concepción en la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, volviendo a los triunfos gracias al aporte goleador de Eduardo Vargas. Sin embargo, en medio del alivio que generó esta victoria y la participación de sus delanteros, otro problema sacudió al entorno azul durante la mañana de este lunes. Esta vez, la noticia no ocurrió dentro de la cancha, sino en las calles del sector norte de Santiago, donde uno de los refuerzos estelares del equipo se vio involucrado en un incidente de tránsito.

¿Qué jugador de la U de Chile protagonizó el accidente de tránsito?

La alerta la encendieron diversos vecinos de la zona norte de la capital, quienes se contactaron con el medio partidario La Magia Azul para reportar el suceso. El jugador involucrado es el delantero uruguayo Octavio Rivero.

Según la información revelada, el futbolista charrúa protagonizó un accidente de tránsito en el sector de la Rotonda Chicureo, cerca de las 11:00 de la mañana de este lunes. El atacante, que llegó como una de las grandes apuestas ofensivas del club, vio alterada su rutina de rehabilitación al verse envuelto en esta colisión.

¿Cuál es el estado de salud del futbolista tras el choque?

Para tranquilidad de los hinchas azules y de los propios involucrados, el incidente no pasó a mayores. El citado portal tomó contacto con Carabineros, quienes entregaron el parte oficial de los hechos.

La policía uniformada informó que el suceso fue “una colisión menor entre dos vehículos, una camioneta y un station wagon”. Las autoridades fueron enfáticas en señalar que el impacto “no produjo lesionados ni heridos”. Además, para despejar cualquier tipo de especulación extradeportiva, Carabineros confirmó que quedó totalmente “descartada la ingesta de alcohol por parte de algunos de los involucrados”, confirmando que el panorama fue de absoluta normalidad dentro de la gravedad de la situación.

¿Cuándo vuelve a jugar Octavio Rivero en la U de Chile?

El accidente ocurre en un momento complejo para Octavio Rivero desde lo deportivo. El delantero fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla en el pasado mes de abril, por lo que actualmente permanece en pleno proceso de rehabilitación.

Hasta ahora, el exatacante no ha podido mostrar el real nivel que lo trajo a Universidad de Chile tras sus buenas temporadas en el Barcelona de Guayaquil. Mientras Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero lideran el ataque del equipo laico, Rivero continuará enfocado en su recuperación física, esperando dejar atrás este susto matinal para volver pronto a las canchas.