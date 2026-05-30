Datos Clave La polémica: Diego Carrasco fue expulsado en Concepción por insultar al árbitro. Molestia lila: Joaquín Larrivey, capitán del equipo, arremetió contra el árbitro Mario Salvo. Los argumentos: El delantero aseguró que su decisión cambió el trámite del partido. Además, señaló que es imposible que haya escuchado algo en su contra.

El triunfo por 2-1 de Universidad de Chile sobre Deportes Concepción no estuvo exento de polémicas. La expulsión de Diego Carrasco a los 74 minutos desató la furia de los lilas, quienes acusaron que la decisión del árbitro Mario Salvo fue determinante para que los azules se quedaran con la victoria.

Tras el pitazo final, el capitán del León de Collao, Joaquín Larrivey hizo un durísimo descargo contra el juez y aseguró que es “imposible” que haya escuchado un insulto en su contra (que fue por lo que le mostró tarjeta roja al defensor) considerando el ambiente que había en el Estadio Nacional.

¿Qué dijo Larrivey sobre el arbitraje en el U de Chile vs Concepción?

El delantero de Deportes Concepción de 41 años no se guardó nada al hablar con TNT Sports una vez terminado el partido. “Siento que se nos escapa pura y exclusivamente por responsabilidad del árbitro, a quien considero un gran árbitro, pero que esta vez, salvo que tenga el oído de un lobo o de un perro, la verdad que es imposible”, comenzó señalando, cuestionando la capacidad de Salvo para escuchar un supuesto insulto en medio del ruido en el recinto de Ñuñoa.

Larrivey también apuntó a la distancia entre el árbitro y el jugador expulsado. “De acá a 10 metros, no se escucha y él lo escuchó a 50 metros que lo insultó. Lamentablemente, me parece que se desvirtuó el partido a partir de la expulsión. El segundo tiempo estábamos dominando, haciendo un partidazo. Estábamos más cerca nosotros del segundo que ellos del 2-1″, afirmó.

El delantero también fue contundente sobre el impacto de la decisión en el resultado. “Estas jugadas puntuales frente a un gran equipo, grandes jugadores, frente a este estadio espectacular, se hacen muy cuesta arriba. Siento que hicimos un gran segundo tiempo, que se desvirtuó a partir de un error importante del árbitro”, sentenció.

¿Qué le dijo Carrasco al árbitro?

El experimentado atacante también reveló qué le dijo Carrasco sobre las palabras que le dirigió a Salvo. “Él dice que insulta, pero no directamente al árbitro. Aparte, es imposible que el árbitro interprete y escuche que alguien lo está insultando de acá a 15 metros. No se escucha nada, realmente. Yo trataba de comunicarme con mis compañeros, toda la gente alentando, es imposible escuchar. Él, con el audio del VAR, con todo, de repente escucha y me resulta muy llamativo”, cerró.