Universidad de Chile volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional 2026. Los azules, que venían de dos derrotas consecutivas en todas las competencias, se reencontraron con el triunfo en el Estadio Nacional tras derrotar a Deportes Concepción.

Los dirigidos por Fernando Gago consiguieron imponerse al León de Collao por 2-1 gracias a un doblete de Eduardo Vargas, quien fue la gran figura de los universitarios en Ñuñoa.

Los goles de U de Chile vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

La apertura de la cuenta llegó antes de la media hora de partido. En el minuto 22 de la primera mitad el árbitro Mario Salvo, tras acudir al VAR, sancionó penal a favor de Universidad de Chile por una mano en el área. Si bien se creía que Charles Aránguiz sería el encargado de ejecutarlo, el Príncipe le cedió el balón a Eduardo Vargas, quien con un potente derechazo superó al portero Araya y anotó el 1-0 para los azules.

En el complemento el León de Collao dominó las acciones en el inicio y complicó en demasía a los universitarios. Así, los de la región del BioBío encontraron la paridad a los 56 minutos, tras un mal despeje de la zaga que fue aprovechado por Mario Sandoval, que con un potente remate dejó sin opciones a Castellón para marcar el empate.

El gol del triunfo, en tanto, fue obra de Eduardo Vargas, quien tras recibir en el área, aguantó el balón y se acomodó para sacar un violento remate para decretar el 2-1 definitivo a los 84 minutos.

💙🤘⚽ Sin complicaciones para Edu



Vargas abrió la cuenta para #LaU en este #MatchdaySábado, para imponer la ventaja parcial del cuadro laico ante Deportes Concepción.



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💜⚽💥 ¡UN MISILAZO!



Mario Sandoval convirtió este golazo que le dobló las manos de Gabriel Castellón, en este #MatchdaySábado, consiguiendo el empate momentáneo ante #LaU.



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👀⚽💥 ¡DOBLETE DE TURBOMAN!



Eduardo Vargas recibió el balón dentro del área y definió con categoría para anotar el segundo tanto de #LaU ante Deportes Concepción, en este #MatchdaySábado por la Fecha 14 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Estadísticas de U de Chile vs Concepción

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14 Universidad de Chile 2 1 Segunda parte Deportes Concepción Eduardo Vargas 84′ Eduardo Vargas 24′ Lucas Barrera 16′

Eduardo Vargas 21′

Ignacio Vasquez 44′

Franco Calderon 64′

Marcelo Morales 65′

Bianneider Tamayo 86′ Mario Sandoval 59′ Yonathan Rodriguez 58′

Yonathan Rodriguez 58′ Jorge Henriquez 86′ Diego Carrasco 74′ Summary

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Lineups

Match Stats 86 ‘ Deportes Concepción Tarjeta amarilla : Jorge Henriquez 86 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Bianneider Tamayo 84 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Eduardo Vargas 74 ‘ Deportes Concepción Tarjeta roja : Diego Carrasco 65 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Marcelo Morales 64 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Franco Calderon 63 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Javier Altamirano 63 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Ignacio Vasquez 63 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Lucas Assadi 63 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Agustin Arce 59 ‘ Deportes Concepción Gol regular : Mario Sandoval 58 ‘ Deportes Concepción Tarjeta amarilla : Yonathan Rodriguez 56 ‘ Deportes Concepción Sustitución entra : Angel Gillard 56 ‘ Deportes Concepción Sustitución sale : Ethan Espinoza 46 ‘ Deportes Concepción Sustitución entra : Mario Sandoval 46 ‘ Deportes Concepción Sustitución sale : Aldrix Jara 44 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Ignacio Vasquez 24 ‘ Universidad de Chile Penalti : Eduardo Vargas 21 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Eduardo Vargas 16 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Lucas Barrera Amonestación para Franco Calderon. Cambio: se retira Ignacio Vasquez y entra en su lugar Javier Altamirano. Cambio: se retira Agustin Arce y entra en su lugar Lucas Assadi. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Mario Sandoval! Amonestación para Yonathan Rodriguez. Cambio: se retira Ethan Espinoza y entra en su lugar Angel Gillard. Cambio: se retira Aldrix Jara y entra en su lugar Mario Sandoval. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Ignacio Vasquez. ¡G O O O O O O L! – ¡Eduardo Vargas (Universidad de Chile) anota desde el punto de penalti! Amonestación para Eduardo Vargas. Amonestación para Lucas Barrera. El árbitro da inicio al encuentro. Universidad de Chile Universidad de Chile 4-3-3 25 Gabriel

Castellon 17 Fabian

Hormazabal 2 Franco

Calderon 31 Bianneider

Tamayo 29 Lucas

Barrera 11 Eduardo

Vargas 20 Charles

Aránguiz 28 Agustin

Arce 7 Maximiliano

Guerrero 14 Marcelo

Morales 23 Ignacio

Vasquez Entrenador

0 Fernando Gago

Suplentes

1 Cristopher Toselli



4 Diego Vargas



6 Nicolas Fernandez



19 Javier Altamirano



24 Lucas Romero



16 Elias Rojas



18 Juan Martin Lucero



10 Lucas Assadi



27 Andres Bolano

Deportes Concepción Deportes Concepción 4-2-3-1 19 Aldrix

Jara 3 Diego

Carrasco 30 Ethan

Espinoza 32 Joaquín

Larrivey 25 Nicolas

Araya 4 Ariel

Caceres 21 Norman

Rodriguez 37 Fausto

Grillo 22 Misael

Davila 20 Jorge

Henriquez 18 Yonathan

Rodriguez Entrenador

0 Walter Lemma

Suplentes

1 Cesar



11 Bryan Vejar



29 Dilan Varas



13 Cristian Suarez



26 Leenhan Romero



16 Mario Sandoval



24 Matias Cavalleri



9 Carlos Escobar



7 Angel Gillard

3 Faltas Cometidas 4 0 Fuera de Juego 1 74 Posesión de Balón 26 3 Tarjetas Amarillas 0 5 Tiros Fuera 2 4 Tiros a Puerta 0 6 Corners 0 0 Tarjetas Rojas 0 3 Saques de Portería 5 1 Penaltis 0 5 Tiros Libres 0 0 Paradas 3 5 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 4 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 3 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 6 Corners 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4

¿Cuando vuelven a jugar U de Chile y Concepción?

Universidad de Chile no volverá a jugar en el Campeonato Nacional hasta el próximo 14 de junio. Eso sí, verá acción en la Copa de la Liga, donde enfrentará a Audax Italiano el próximo domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Deportes Concepción saltará nuevamente a la cancha el viernes 5 de junio cuando reciba a Coquimbo Unido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Posteriormente, será local ante Deportes Limache el 14 de junio a las 12:30 horas por el torneo.