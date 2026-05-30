 Universidad de Chile volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional 2026. Los azules, que venían de dos derrotas consecutivas en todas las competencias, se reencontraron con el triunfo en el Estadio Nacional tras derrotar a Deportes Concepción.

Los dirigidos por Fernando Gago consiguieron imponerse al León de Collao por 2-1 gracias a un doblete de Eduardo Vargas, quien fue la gran figura de los universitarios en Ñuñoa.

Los goles de U de Chile vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

La apertura de la cuenta llegó antes de la media hora de partido. En el minuto 22 de la primera mitad el árbitro Mario Salvo, tras acudir al VAR, sancionó penal a favor de Universidad de Chile por una mano en el área. Si bien se creía que Charles Aránguiz sería el encargado de ejecutarlo, el Príncipe le cedió el balón a Eduardo Vargas, quien con un potente derechazo superó al portero Araya y anotó el 1-0 para los azules.

En el complemento el León de Collao dominó las acciones en el inicio y complicó en demasía a los universitarios. Así, los de la región del BioBío encontraron la paridad a los 56 minutos, tras un mal despeje de la zaga que fue aprovechado por Mario Sandoval, que con un potente remate dejó sin opciones a Castellón para marcar el empate.

El gol del triunfo, en tanto, fue obra de Eduardo Vargas, quien tras recibir en el área, aguantó el balón y se acomodó para sacar un violento remate para decretar el 2-1 definitivo a los 84 minutos.

Estadísticas de U de Chile vs Concepción

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14
Universidad de Chile
30/05/2026 17:30
2
1
Segunda parte
Deportes Concepción
  • Eduardo Vargas 84′
  • Eduardo Vargas 24′
  • Lucas Barrera 16′
  • Eduardo Vargas 21′
  • Ignacio Vasquez 44′
  • Franco Calderon 64′
  • Marcelo Morales 65′
  • Bianneider Tamayo 86′
  • Mario Sandoval 59′
  • Yonathan Rodriguez 58′
  • Jorge Henriquez 86′
  • Diego Carrasco 74′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
86 ‘
Deportes Concepción
Tarjeta amarilla : Jorge Henriquez
86 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Bianneider Tamayo
84 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Eduardo Vargas
74 ‘
Deportes Concepción
Tarjeta roja : Diego Carrasco
65 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Marcelo Morales
64 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Franco Calderon
63 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Javier Altamirano
63 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Ignacio Vasquez
63 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Lucas Assadi
63 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Agustin Arce
59 ‘
Deportes Concepción
Gol regular : Mario Sandoval
58 ‘
Deportes Concepción
Tarjeta amarilla : Yonathan Rodriguez
56 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Angel Gillard
56 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Ethan Espinoza
46 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Mario Sandoval
46 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Aldrix Jara
44 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Ignacio Vasquez
24 ‘
Universidad de Chile
Penalti : Eduardo Vargas
21 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Eduardo Vargas
16 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Lucas Barrera
Amonestación para Franco Calderon.
Cambio: se retira Ignacio Vasquez y entra en su lugar Javier Altamirano.
Cambio: se retira Agustin Arce y entra en su lugar Lucas Assadi.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Mario Sandoval!
Amonestación para Yonathan Rodriguez.
Cambio: se retira Ethan Espinoza y entra en su lugar Angel Gillard.
Cambio: se retira Aldrix Jara y entra en su lugar Mario Sandoval.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Ignacio Vasquez.
¡G O O O O O O L! – ¡Eduardo Vargas (Universidad de Chile) anota desde el punto de penalti!
Amonestación para Eduardo Vargas.
Amonestación para Lucas Barrera.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Chile
4-3-3
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Franco Calderon 2
Franco
Calderon
Bianneider Tamayo 31
Bianneider
Tamayo
Lucas Barrera 29
Lucas
Barrera
Eduardo Vargas 11
Eduardo
Vargas
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Agustin Arce 28
Agustin
Arce
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Ignacio Vasquez 23
Ignacio
Vasquez
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 4
    Diego Vargas
  • 6
    Nicolas Fernandez
  • 19
    Javier Altamirano
  • 24
    Lucas Romero
  • 16
    Elias Rojas
  • 18
    Juan Martin Lucero
  • 10
    Lucas Assadi
  • 27
    Andres Bolano
Deportes Concepción
4-2-3-1
Aldrix Jara 19
Aldrix
Jara
Diego Carrasco 3
Diego
Carrasco
Ethan Espinoza 30
Ethan
Espinoza
Joaquín Larrivey 32
Joaquín
Larrivey
Nicolas Araya 25
Nicolas
Araya
Ariel Caceres 4
Ariel
Caceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
Fausto Grillo 37
Fausto
Grillo
Misael Davila 22
Misael
Davila
Jorge Henriquez 20
Jorge
Henriquez
Yonathan Rodriguez 18
Yonathan
Rodriguez
  • Entrenador
  • 0
    Walter Lemma
  • Suplentes
  • 1
    Cesar
  • 11
    Bryan Vejar
  • 29
    Dilan Varas
  • 13
    Cristian Suarez
  • 26
    Leenhan Romero
  • 16
    Mario Sandoval
  • 24
    Matias Cavalleri
  • 9
    Carlos Escobar
  • 7
    Angel Gillard
3
Faltas Cometidas
4
0
Fuera de Juego
1
74
Posesión de Balón
26
3
Tarjetas Amarillas
0
5
Tiros Fuera
2
4
Tiros a Puerta
0
6
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
3
Saques de Portería
5
1
Penaltis
0
5
Tiros Libres
0
0
Paradas
3
5
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
4
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
3
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
6
Corners 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4

¿Cuando vuelven a jugar U de Chile y Concepción?

Universidad de Chile no volverá a jugar en el Campeonato Nacional hasta el próximo 14 de junio. Eso sí, verá acción en la Copa de la Liga, donde enfrentará a Audax Italiano el próximo domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Deportes Concepción saltará nuevamente a la cancha el viernes 5 de junio cuando reciba a Coquimbo Unido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Posteriormente, será local ante Deportes Limache el 14 de junio a las 12:30 horas por el torneo.

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