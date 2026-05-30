Universidad de Chile volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional 2026. Los azules, que venían de dos derrotas consecutivas en todas las competencias, se reencontraron con el triunfo en el Estadio Nacional tras derrotar a Deportes Concepción.
Los dirigidos por Fernando Gago consiguieron imponerse al León de Collao por 2-1 gracias a un doblete de Eduardo Vargas, quien fue la gran figura de los universitarios en Ñuñoa.
Los goles de U de Chile vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026
La apertura de la cuenta llegó antes de la media hora de partido. En el minuto 22 de la primera mitad el árbitro Mario Salvo, tras acudir al VAR, sancionó penal a favor de Universidad de Chile por una mano en el área. Si bien se creía que Charles Aránguiz sería el encargado de ejecutarlo, el Príncipe le cedió el balón a Eduardo Vargas, quien con un potente derechazo superó al portero Araya y anotó el 1-0 para los azules.
En el complemento el León de Collao dominó las acciones en el inicio y complicó en demasía a los universitarios. Así, los de la región del BioBío encontraron la paridad a los 56 minutos, tras un mal despeje de la zaga que fue aprovechado por Mario Sandoval, que con un potente remate dejó sin opciones a Castellón para marcar el empate.
El gol del triunfo, en tanto, fue obra de Eduardo Vargas, quien tras recibir en el área, aguantó el balón y se acomodó para sacar un violento remate para decretar el 2-1 definitivo a los 84 minutos.
💙🤘⚽ Sin complicaciones para Edu— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 30, 2026
Vargas abrió la cuenta para #LaU en este #MatchdaySábado, para imponer la ventaja parcial del cuadro laico ante Deportes Concepción.
Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO… pic.twitter.com/H2755nrUsE
💜⚽💥 ¡UN MISILAZO!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 30, 2026
Mario Sandoval convirtió este golazo que le dobló las manos de Gabriel Castellón, en este #MatchdaySábado, consiguiendo el empate momentáneo ante #LaU.
Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la… pic.twitter.com/QEPsaGAgSs
👀⚽💥 ¡DOBLETE DE TURBOMAN!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 30, 2026
Eduardo Vargas recibió el balón dentro del área y definió con categoría para anotar el segundo tanto de #LaU ante Deportes Concepción, en este #MatchdaySábado por la Fecha 14 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.
Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/J67Srxco90
Estadísticas de U de Chile vs Concepción
- Eduardo Vargas 84′
- Eduardo Vargas 24′
- Lucas Barrera 16′
- Eduardo Vargas 21′
- Ignacio Vasquez 44′
- Franco Calderon 64′
- Marcelo Morales 65′
- Bianneider Tamayo 86′
- Mario Sandoval 59′
- Yonathan Rodriguez 58′
- Jorge Henriquez 86′
- Diego Carrasco 74′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
Castellon
Hormazabal
Calderon
Tamayo
Barrera
Vargas
Aránguiz
Arce
Guerrero
Morales
Vasquez
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
4Diego Vargas
-
6Nicolas Fernandez
-
19Javier Altamirano
-
24Lucas Romero
-
16Elias Rojas
-
18Juan Martin Lucero
-
10Lucas Assadi
-
27Andres Bolano
Jara
Carrasco
Espinoza
Larrivey
Araya
Caceres
Rodriguez
Grillo
Davila
Henriquez
Rodriguez
- Entrenador
-
0Walter Lemma
- Suplentes
-
1Cesar
-
11Bryan Vejar
-
29Dilan Varas
-
13Cristian Suarez
-
26Leenhan Romero
-
16Mario Sandoval
-
24Matias Cavalleri
-
9Carlos Escobar
-
7Angel Gillard
¿Cuando vuelven a jugar U de Chile y Concepción?
Universidad de Chile no volverá a jugar en el Campeonato Nacional hasta el próximo 14 de junio. Eso sí, verá acción en la Copa de la Liga, donde enfrentará a Audax Italiano el próximo domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.
Por su parte, Deportes Concepción saltará nuevamente a la cancha el viernes 5 de junio cuando reciba a Coquimbo Unido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Posteriormente, será local ante Deportes Limache el 14 de junio a las 12:30 horas por el torneo.