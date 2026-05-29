Datos Clave U de Chile vuelve al Nacional: Los azules regresan a Ñuñoa luego de más de un mes. Preocupación máxima: Disputas internas en la barra tienen en alerta al club y las autoridades. Mayor seguridad: Para evitar incidentes se reforzarán las medidas de seguridad, según En Cancha.

Universidad de Chile regresa este sábado al Estadio Nacional con una preocupación adicional. El club, la Delegación Presidencial y Carabineros han estado monitoreando conflictos internos entre facciones de Los de Abajo, la barra oficial de los azules, los cuales se habrían manifestado en redes sociales y trasladado a las calles. Ante esa situación, según informó En Cancha, el partido ante Deportes Concepción del sábado 30 de mayo contará con medidas de seguridad reforzadas.

Se esperan alrededor de 35 mil hinchas en el primer partido de la U en el Estadio Nacional desde el 25 de abril, cuando los azules vencieron 1-0 a la Universidad Católica en el Clásico Universitario.

¿Por qué hay preocupación en U de Chile vs Concepción?

Según En Cancha, el club y las autoridades han detectado diferencias internas entre piños de Los de Abajo que se habrían evidenciado en redes sociales y derivado en incidentes en las calles. La principal inquietud es que esa tensión interna pueda tener un impacto negativo en las galerías del Estadio Nacional durante el partido.

Para prevenir cualquier incidente, el operativo de seguridad del sábado incluirá medidas adicionales a las ya habituales: aumento en la cantidad de guardias y validadores, refuerzo del perímetro exterior del recinto y controles más estrictos al interior del estadio.

La Delegación Presidencial y Carabineros están coordinados con el club para garantizar el normal desarrollo del partido ante los casi 35 mil hinchas que se esperan en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega la U de Chile?

El Romántico Viajero recibe a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Nacional por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. Es el regreso de los azules al principal recinto deportivo del país tras más de un mes de ausencia.

La U llega exigida a este encuentro: marcha en el undécimo puesto con 17 puntos, por lo que necesita sumar para meterse en puestos de avanzada.