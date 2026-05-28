Datos Clave La baja que complica a Fernando Gago: Israel Poblete se retiró del entrenamiento por dolecias musculares. Las bajas de Gago para enfrentar a el León de Collao: La U no podrá contar con Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Díaz, Octavio Rivero e Israel Poblete por lesiones. ¿Cuándo juega la U?: Los azules recibirán a Deportes Concepción por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 este sábado 30 de mayo.

Universidad de Chile ya piensa en su retorno a las canchas, tras una semana sin fútbol por la suspensión ante O’Higgins y un aniversario lejos de su hinchada, los azules volverán a jugar por el Campeonato Nacional 2026 este fin de semana, pero con un par de dudas para Fernando Gago.

La escuadra universitaria deberá recibir a Deportes Concepción por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, pero con una serie de lesiones que complican al entrenador azul, quien durante esta jornada recibió la noticia de que no solamente no podrá contar con sus dos centrales titulares que arrastran lesiones, sino que también perderá a un mediocampista indiscutible en su once inicial.

La lesión que complica a Fernando Gago

Según señala el medio Emisora Bullanguera, durante esta jornada el mediocampista azul, Israel Poblete, tuvo que salir del entrenamiento universitario por complicaciones musculares. Además, el medio apunta que el volante se retiró del Centro Deportivo Azul para realizarse exámenes.

Con la lesión del volante, se suma una nueva baja sensible para Fernando Gago, quien no puede contar con Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Díaz y Poblete que se lesionó durante esta jornada, además de Octavio Rivero que estará un par de meses fuera de las citaciones de Pintita.

La lesión de Poblete es un problema para sensible para el técnico universitario, ya que tendrá que reestructurar el medio campo azul para recibir a Deportes Concepción. Las opciones de Pintita son Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Agustín Arce, Lucas Romero, Javier Altamirano y Lucas Assadi.

Se espera que el Príncipe sea titular junto a Arce, quienes se han ganado la confianza de Gago en las últimas participaciones del club universitario, pero la pregunta que tendrá que hacerse el entrenador es quién será el tercer volante ante el León de Collao.

¿Cuándo juega U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Chile recibirá a Deportes Concepción por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre los universitarios y el León de Collao se realizará este sábado 30 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.