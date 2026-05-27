Datos Clave Actividad presidencial: El Presidente Kast promulgó este miércoles la ley SADP. Guiño a la U: El mandatario hizo un llamado a construir nuevos recintos deportivos y envió una indirecta a los azules. Reacción azul: La presidenta de Azul Azul coincidió con Kast y aseguró que trabajarán en el anhelado reducto azul.

Este miércoles el Presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó la ley de Sociedades Anónimas Deportivas. En la actividad que tuvo lugar en el Estadio Nacional, el mandatario hizo un llamado a impulsar la construcción de nuevos recintos deportivos en nuestro país.

Durante su discurso, lanzó un guiño a Universidad de Chile y su anhelo de tener su propio reducto. Esto en medio del ofrecimiento del alcalde de Lampa de albergar un posible estadio azul.

¿Qué dijo Kast sobre el futuro estadio de U de Chile?

El Presidente Kast comenzó diciendo que “queremos que varios de los clubes en este período logren sus instalaciones. Hay clubes grandes que merecen tener un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse”.

“Uno va a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino que para la nación entera. Bueno, trabajemos en eso entonces. Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme: ‘Y, ¿dónde está tu estadio?’. No, que sea una realidad”, agregó.

Por último, apuntó que busca que esta idea “ no sea parte de una campaña política: ‘firme por mí y yo le doy el estadio’. No, esto es una política de Estado, trasciende mucho más allá de lo que uno se puede imaginar”.

¿Qué dijeron en U de Chile sobre los dichos de Kast?

Las palabras del mandatario hicieron eco rápidamente en el Centro Deportivo Azul. Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, se refirió a lo que planteó la máxima autoridad de nuestro país y aseguró que seguirán trabajando para concretar el sueño de la Universidad de Chile.

“Hoy el Presidente José Antonio Kast promulgó la nueva ley de SADP, una reforma muy necesaria para el fútbol chileno. Coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea”, dijo la timonel de la concesionaria que rige los destinos del Romántico Viajero, en su cuenta de X.