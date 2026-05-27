Datos Clave La petición del DT: Pensando en la segunda rueda, el técnico argentino solicitó tres incorporaciones, con prioridad absoluta en sumar dos atacantes que aporten desequilibrio y amplitud por las bandas. Presente adverso: El puntero apuntado milita actualmente en La Bombonera, pero está totalmente relegado por decisión técnica, sumando apenas cuatro partidos oficiales en lo que va del año. Vieja obsesión: El jugador ya estuvo en la órbita del CDA durante el 2023 por petición de Mauricio Pellegrino, pero en aquella ocasión las negociaciones no prosperaron.

Universidad de Chile ya mueve sus fichas de cara al mercado de invierno. Fernando Gago quiere implementar su sello ofensivo cuanto antes y, para ello, solicitó a la dirigencia de Azul Azul el fichaje del extremo izquierdo Lucas Janson. El estratega conoce de cerca al actual jugador de Boca Juniors y busca aprovechar su evidente falta de continuidad en Argentina para traerlo a préstamo y darle una nueva vida en La Cisterna.

¿Por qué Lucas Janson es la pieza táctica que exige Fernando Gago en la U de Chile?

La posible llegada de Janson no es un capricho, sino que responde directamente a las necesidades del sistema de juego que “Pintita” busca asentar en Universidad de Chile. Según información de Al Aire Libre, el entrenador le dejó claro a la directiva que su esquema requiere extremos rápidos, con capacidad de desequilibrio uno contra uno y que mantengan al equipo abierto (amplitud ofensiva).

El perfil de Janson (31 años) encaja perfectamente en esa descripción. Gago, quien coincidió con él durante su etapa en Boca Juniors, sabe que el atacante por izquierda puede ofrecerle la profundidad que hoy le falta a la cuestionada delantera azul.

El difícil 2026 de Lucas Janson: ¿Cuál es su situación en Boca Juniors?

El escenario contractual y deportivo en Argentina le abre una puerta inmejorable a la gerencia deportiva de la U. Si bien Janson tiene un vínculo firmado con los “Xeneizes” hasta diciembre de 2027, hoy vive un panorama completamente adverso bajo las órdenes del técnico Claudio Úbeda.

En lo que va de la temporada, el extremo ha quedado fuera de las convocatorias regulares y sus números son paupérrimos: registra solo cuatro apariciones (tres en el Torneo de Apertura y una en Copa Argentina), acumulando un escaso total de 260 minutos en cancha y apenas una asistencia.

Esta falta de rodaje hace que una compra sea una operación muy riesgosa, por lo que Azul Azul apostaría todas sus fichas a gestionar una cesión temporal para la segunda mitad del torneo.

El fallido intento de la U de Chile por el delantero en 2023

El nombre del atacante transandino es un viejo conocido en los pasillos del CDA. Durante el mercado de 2023, cuando el equipo era dirigido por Mauricio Pellegrino, la dirigencia universitaria intentó quedarse con los servicios del puntero, quien en ese entonces brillaba con la camiseta de Vélez Sarsfield.

Sin embargo, las negociaciones se cayeron de plano porque Boca Juniors entró en la puja y terminó quedándose con la carta del jugador. Hoy, tres años después, el fútbol le da a Universidad de Chile una segunda oportunidad para concretar su añorada obsesión de mercado.