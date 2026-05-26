U de Chile pasa momentos difíciles a nivel institucional, pese a que recientemente celebró sus 99 años de historia: el escándalo de Michael Clark por la investigación de varios delitos tiene al club enrarecido en la interna y con una imagen muy devaluada ante la opinión pública, aunque está claro que la responsabilidad no es de nadie más que de los propietarios.

En ese contexto, un tema que ha resonado bastante para tratar de aplacar las crírticas es otra vez el proyecto del estadio nuevo, tal como siempre aparece en momentos de crisis. En el papel el proyecto avanza, pero hay muchas dudas de que se pueda llevar a cabo en lo práctico, ya que nunca ha resultado.

Estallan contra la nueva promesa de estadio de la U: “Se acabó la mentira”

Uno de los que ha cargado muy fuerte contra esta promesa del estadio es el periodista Fernando Tapia. Pues ahora lo hizo nuevamente en Pauta de Juego, asegurando que se trata de una ueva ilusión vacía que están creando en Azul Azul a los hinchas.

“Contrataron, yo dije una oficina de arquitectos, pero era sólo uno, el mismo que han encargado siempre para salvarlos, tiene una maqueta y la van a lanzar cuando crean. Yo tuve acceso a esas imágenes no estoy dispuesto a jugar el juego de humo, no voy a participar de ese juego“, aseguró.

Después fue incluso más duro, ya que señaló que: “Tengo fotos de la maqueta pero no las divulgaré, no me prestaré para esa farsa“.

El periodista siguió con su ácido análisis y entregó datos: “Max Sánchez Miller es el arquitecto y ya hizo la maqueta en Lampa. Aparece el alcalde que es hincha de la U. Está todo armado, no se compren ese caramelo, este es un directorio que carece de legitimidad, porque está compuesto y nombrado por Michael Clark en hechos formales que tiene el 70 por ciento más el 20 por ciento de (José Ramón) Correa, tienen el 90 por ciento y designaron el directorio”.

“Azul Azul no puede proyectar nada medianamente serio ni al corto plazo, porque para el fiscal, uno de los únicos elementos o recursos para recuperar algo de los estafados, son las acciones de azul azul. No tiene credibilidad, o que puedan anunciar, se acabó la mentira, se acabó”, sentenció.

Otra polémica en U de Chile: controlador de Huachipato participó en la compra de parte de Azul Azul

Uno de los temas que tiene en el “ojo del huracán” a Azul Azul y, por lo tanto, a U de Chile es que este martes Ciper dio a conocer, tras una gran investigación, que la cúpula de Huachipato participó en la compra de una parte de Azul Azul.

Sportscap Credit Fund LLC, fondo de inversión administrado por el controlador de Huachipato Patricio Kiblisky, préstó 7,5 millones de dólares a José Ramón Correa para que obtiviera el 21 por ciento de las acciones de la concesionaria que rige los destinos de la U.

Esto llega a confirmar la relación que existe en la propiedad de ambos clubes y será resorte de la Justicia determinar si se trata de un delito o una falta, así como de los estatutos de la ANFP resolver si amerita una sanción para los dirigentes en el ámbito del fútbol.