Datos Clave Operación Blindaje: Tras asegurar las renovaciones de Guerrero, Assadi y Vásquez, la directiva fijó como prioridad absoluta la continuidad del experimentado defensor. La traba superada: El club habría aceptado omitir la habitual cláusula de “renovación por minutos jugados” que se le aplica a los jugadores mayores, valorando su peso en el camarín. Deseo mutuo: El propio zaguero reconoció públicamente que su intención es quedarse en el CDA, motivado por el cariño de los hinchas.

Universidad de Chile no quiere dejar cabos sueltos de cara al futuro. En el Centro Deportivo Azul comprendieron que el éxito deportivo debe ir de la mano con la estabilidad del plantel, por lo que la gerencia técnica liderada por Azul Azul pisó el acelerador en materia de renovaciones.

Con las extensiones de contrato de las “joyas” Maximiliano Guerrero (hasta 2028), Lucas Assadi e Ignacio Vásquez ya en el bolsillo, la concesionaria apuntó todos sus cañones a blindar la estantería defensiva. Y el nombre en la carpeta es uno solo: Matías Zaldivia.

¿Por qué Matías Zaldivia no tendría cláusula de minutos en su nuevo contrato con la U de Chile?

El actual vínculo del zaguero finaliza en diciembre de 2026, pero su innegable liderazgo en el camarín y su rendimiento sostenido obligaron a la dirigencia a anticipar las negociaciones. El objetivo es amarrar al central por dos o incluso tres temporadas más.

Sin embargo, para llegar a este inminente apretón de manos, la directiva debió flexibilizar sus propias políticas. Según información que maneja Al Aire Libre, uno de los puntos a afinar tenía directa relación con una estricta regla que Universidad de Chile ha aplicado sistemáticamente a futbolistas de mayor experiencia: los contratos suelen incluir cláusulas de renovación automática sujetas a una determinada cantidad de minutos o partidos disputados en el año.

Zaldivia, sintiendo que su rendimiento y jerarquía lo eximen de estar a prueba, solicitó continuar sin estar sujeto a esa condición. Desde Azul Azul acusaron recibo del mensaje y, valorando su compromiso e indiscutido protagonismo desde que arribó a la institución, optaron por hacer una inédita excepción, destrabando así el camino para que firme hasta fines de 2027 o más.

¿Qué dijo Matías Zaldivia sobre su renovación en la U de Chile?

El optimismo que ronda en los pasillos del CDA no es casualidad, ya que el propio zaguero argentino-chileno se encargó de pavimentar el terreno con potentes declaraciones donde juró amor eterno a la camiseta azul.

“El club ya conoce mi postura, es clara. Estoy muy cómodo acá. Obviamente son temas que se hablan puertas adentro, pero ya lo dejé explícito”, confesó el zaguero hace algunas semanas, agregando de forma tajante: “Lo saben y se han acercado a decirme lo que pensaban y espero que se resuelva pronto. Quiero quedarme”.

La comodidad del defensor traspasa netamente lo futbolístico. Su identificación con el “Romántico Viajero” caló hondo en su núcleo familiar, un factor que terminó por inclinar la balanza a favor de la U.

“Estuve desde un primer momento muy cómodo en este club. La gente me trató muy bien, los hinchas. Después de tres años, la relación con la gente es espectacular. Me demuestra su cariño en la cancha, a mi familia”, detalló emocionado.

“El nacimiento de mi primer hija, con esta camiseta… que vaya a la cancha, son todas cosas que van marcando. Me siento muy cómodo y cuando un jugador está tan cómodo como me siento yo, después es más fácil rendir”, cerró el patrón de la zaga universitaria.