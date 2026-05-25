Datos Clave Morales vuelve: Cumplió la suspensión y regresa a la banda izquierda. Defensa rota: Zaldivia y Ramírez continúan lesionados sin fecha de regreso. Final el sábado: La U recibe a Deportes Concepción el 30 de mayo en el Nacional.

El plantel de la U de Chile volvió este lunes al Centro Deportivo Azul y lo hizo en un momento bajo en la presente temporada. Tras un fin de semana libre por la reprogramación del partido ante O’Higgins para el 18 de junio, los azules retomaron los trabajos con la presión instalada sobre Fernando Gago y un panorama que mezcla alivio con dos problemas estructurales. La tarea no es menor: salir del undécimo puesto del Campeonato Nacional 2026 antes de que las matemáticas dejen de jugar a favor de los azules.

La caída ante Cobresal en El Salvador dejó al equipo con 17 puntos, una cosecha pobre para un proyecto que en pretemporada se presentaba como candidato. El golpe colectivo se profundizó con la victoria de Colo Colo sobre Universidad Católica en el clásico, los albos consolidan ventaja y la U sigue pegada al medio de la tabla.

El alivio: Morales vuelve y se reincorpora a la titularidad

La única buena noticia del día llega por la banda izquierda. Marcelo Morales quedó habilitado tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas que lo marginó del partido en El Salvador. El lateral, uno de los pocos jugadores con regularidad en el rendimiento de los azules durante el año, vuelve directo al once titular y debería ocupar su lugar habitual en el costado izquierdo de la defensa.

Su presencia no es un dato menor en términos tácticos. Morales aporta lectura de jugada y una salida limpia desde el fondo. Su regreso libera además a Felipe Salomoni, que durante las últimas fechas tuvo que improvisar en una posición que no es la suya. Gago vuelve a tener al lateral natural y, con ello, una pieza menos forzada en el rompecabezas defensivo.

Marcelo Morales retorna al XI de la U de Chile | © Photosport

Las dos urgencias: Zaldivia y Ramírez siguen lesionados

El cuadro defensivo es donde la U sigue arrastrando los problemas más graves. Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, los dos centrales titulares del proyecto Gago, continúan fuera por lesión. Los informes médicos no proyectan una recuperación inmediata y, salvo un giro inesperado en la evolución, ambos volverán a perderse el próximo compromiso del campeonato.

El año de la U de Chile es horrible: el equipo acumula más de 14 lesionados en lo que va de temporada, una cifra que ha condicionado cada planificación táctica y obligado a debutar juveniles en partidos clave. La defensa azul ha sido reformulada partido a partido y eso se ha pagado en el campo. Los goles recibidos en las últimas cinco fechas son síntoma directo de un problema que no es de actitud: es de plantel y de continuidad.

La agenda de la U de Chile

El cronograma de la U para las próximas tres semanas es el verdadero termómetro:

Sábado 30 de mayo: Universidad de Chile vs Deportes Concepción (fecha 14, Estadio Nacional).

Universidad de Chile vs Deportes Concepción (fecha 14, Estadio Nacional). Domingo 14 de junio: Unión La Calera vs Universidad de Chile (fecha 15, Estadio Nicolás Chahuán).

Unión La Calera vs Universidad de Chile (fecha 15, Estadio Nicolás Chahuán). Jueves 18 de junio: Universidad de Chile vs O’Higgins (fecha 13 reprogramada, Estadio Nacional).

Tres partidos en menos de tres semanas, con el descanso justo para recuperar lesionados pero sin margen para errores. El duelo contra Deportes Concepción del próximo sábado se convierte en una final: ganar es la única forma de cortar la racha negativa y volver a meterse en la zona alta de la tabla antes de que el campeonato se rompa.