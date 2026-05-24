Datos Clave El aniversario azul: Universidad de Chile celebra 99 años en un nuevo aniversario para los bullangueros. El guiño que ilusiona a la U: El Olympique de Marsella posteó un saludo a la U con una imagen de Alexis, a pesar de no haber vestido la camiseta azul. ¿Cuándo se podría saber una resolución en el tema Sánches-La U?: En el mercado de fichajes, que inicia tras la finalización de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Alexis Sánchez cierra una nueva temporada en el viejo continente con el Sevilla, con una salvación milagrosa del descenso y un futuro incierto. Con el cierre de las competencias europeas, es incierto si el Niño Maravilla seguirá en el viejo continente, situación que tiene a Universidad de Chile bastante enfocado en el histórico delantero nacional. A pesar de que la U y Alexis no vieron acción en cancha durante esta jornada, sus caminos se volvieron a cruzar tras un peculiar post.

En medio de las celebraciones del aniversario número 99 de Universidad de Chile, las redes sociales han estallado con saludos de jugadores históricos, actuales y clubes para los universitarios, pero uno llamó la atención, ya que se trata de un club francés que saludó a los azules de una forma peculiar, en medio de los diversos rumores entre los universitarios y el Niño Maravilla.

El saludo que acerca a Alexis a la U

Mediante sus redes sociales, el club francés Olympique de Marsella le envió un caluroso saludo a Universidad de Chile por un nuevo aniversario. La curiosidad se instala con la imagen que colocó el club del viejo continente, ya que publicaron a Alexis Sánchez a pesar de que el Niño Maravilla no ha vestido los colores azules.

¡Feliz aniversario a la U de Chile! 🤘🇨🇱 @udechile pic.twitter.com/ACwWz9twic — Olympique de Marseille 🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) May 24, 2026

La publicación no tardó nada en volverse viral, ya que generó la ilusión de la hinchada azul con un posible arribo del Niño Maravilla a la escuadra universitaria. Los usuarios universitarios coparon la casilla de comentarios del club francés con un mensaje en específico: “Saben cositas”, aludiendo a una próxima llegada del tocopillano a la escuadra azul.

Si bien se trata de una ilusión por parte del pueblo azul, esta podría tener un capítulo nuevo en pocas semanas en el mercado de fichajes. La época de traspasos en Chile se abre el 14 de junio, cuando acabe la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. Se protyecta que la novela entre Universidad de Chile y Alexis Sánchez acabe en el próximo mercado de pases, con la decisión del Niño Maravilla en si seguir en el viejo continente o volver al país tras 13 temporadas en la élite del deporte.