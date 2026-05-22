Sabiendo que una victoria confirmaría su lugar en competiciones europeas para la próxima temporada, Celta Vigo llega a la última fecha de LaLiga con un propósito real cuando Sevilla visite el Municipal de Balaídos este sábado a partir de las 15:00 hs.

El equipo de Claudio Giráldez no necesita nada más que tres puntos para garantizar un cupo en la Europa League del próximo curso, mientras que los visitantes llegan con la permanencia ya asegurada y con poco por jugar más allá del orgullo.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 38 Celta Vigo Sin Comenzar Abanca Balaidos – Vigo Sevilla

Previa del partido Celta Vigo vs Sevilla

Celta ha construido una campaña productiva según sus estándares recientes, ubicado sexto en La Liga con 51 puntos, producto de 13 victorias, 12 empates y 12 derrotas, con un registro de 52 goles a favor y 48 en contra.

Un cupo en la Europa League parece casi asegurado para el equipo gallego, con Getafe, séptimo, tres puntos por detrás con 48 unidades y una diferencia de goles de -7, en comparación con el +4 de Celta. Eso significa que incluso una victoria de Getafe en la última jornada difícilmente alcanzaría para superar al cuadro de Vigo.

Como local, sin embargo, Celta ha sido sorprendentemente irregular, registrando el segundo peor rendimiento en casa de toda la división, con cinco victorias, cinco empates y ocho derrotas en el Municipal de Balaídos.

Su partido más reciente en La Liga terminó en un empate 1-1 como visitante ante Athletic Bilbao, pese a haberse puesto en ventaja muy temprano, a los tres minutos, por medio de Williot Swedberg. En sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, Celta suma dos victorias, un empate y dos derrotas.

Pronóstico Celta Vigo vs Sevilla / © Imago

Sevilla ha tenido una campaña mucho más turbulenta y se ubica 13° con 43 puntos, producto de 12 victorias, siete empates y 18 derrotas.

El equipo de Luis García ganó tres de sus últimos cinco partidos, incluidas tres victorias consecutivas antes de su presentación más reciente: una derrota 1-0 como local ante Real Madrid, en la que Vinicius Junior marcó el único gol para los visitantes.

Esos triunfos fueron cruciales en el contexto de la temporada, ya que resultaron suficientes para sacar a Sevilla de la pelea por el descenso en la que se había visto involucrado. Con la permanencia ya asegurada, la presión sobre el equipo de García de cara al sábado es considerablemente menor de lo que fue durante buena parte de la segunda mitad de la campaña.

El plantel de García ha mostrado capacidad para encadenar resultados, pero la fragilidad defensiva lo ha condicionado durante toda la temporada: 59 goles recibidos representan la segunda cifra más alta igualada de la división.

Como visitante, Sevilla suma cinco victorias, tres empates y 10 derrotas esta temporada, con 18 puntos fuera de casa. Defender ante la velocidad y la verticalidad de Celta por las bandas volverá a ponerlo a prueba este sábado.

El enfrentamiento directo más reciente entre ambos clubes terminó con victoria 1-0 de Celta como visitante, y en los últimos cinco cruces, Os Celestes tienen ventaja con tres triunfos, contra uno de Sevilla y un empate.

Rendimiento en La Liga

Celta Vigo:

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Sevilla:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Celta Vigo vs Sevilla / © Imago

Carl Starfelt sigue ausente en Celta por la lesión de espalda que lo ha mantenido fuera en las últimas semanas, mientras que Miguel Román también continúa descartado.

Swedberg debería conservar su lugar en la formación titular, después de mostrar su amenaza de cara al arco ante Athletic Bilbao. Giráldez probablemente utilizará un equipo de máxima potencia considerando lo que está en juego.

En Sevilla, Manu Bueno no estará disponible por una lesión de rodilla, mientras que Marcao también queda fuera por una molestia muscular.

Juanlu Sánchez cumplirá un partido de suspensión tras acumular cinco tarjetas amarillas en La Liga, aunque el extremo ha sido principalmente una alternativa de rotación en las últimas semanas, por lo que su ausencia no debería afectar de manera significativa al once inicial.

Neal Maupay y Akor Adams están llamados a liderar la amenaza ofensiva de Sevilla, con García apuntando a conseguir una victoria como visitante.

Posibles formaciones Celta Vigo vs Sevilla

Celta Vigo:

Radu; Rodríguez, Lago, Alonso; Rueda, López, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Swedberg

Sevilla:

Vlachodimos; Gabriel Suazo, Salas, Castrin, Carmona; Oso, Gudelj, Sow, Vargas; Maupay, Adams

Pronóstico Celta Vigo vs Sevilla

Nuestro pronóstico: Celta Vigo 2-1 Sevilla

La mayor motivación de Celta y una hinchada local empujándolo hacia el fútbol europeo deberían ser el factor decisivo este sábado. Además, el registro defensivo de Sevilla —59 goles recibidos durante la temporada— sugiere que habrá espacios para que el ataque de Celta los aproveche.

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