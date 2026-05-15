Real Madrid buscará conseguir victorias consecutivas en la máxima categoría del fútbol español cuando continúe su campaña con un enfrentamiento ante Sevilla en el Estadio Ramón este domingo a partir de las 13:00 hs.

Los Blancos ya tienen confirmado el segundo lugar en la tabla de LaLiga de esta temporada, mientras que Sevilla es 12°, aunque el equipo de Alexis Sánchez todavía no está a salvo de la amenaza del descenso.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 37 Sevilla Sin Comenzar Estadio R. Sanchez Pizjuan – Seville Real Madrid

Previa del partido Sevilla vs Real Madrid

El excelente momento reciente de Sevilla lo ha impulsado en la tabla de La Liga, con tres victorias consecutivas sobre Real Sociedad, Espanyol y Villarreal que lo llevaron hasta el puesto 12.

Los Nervionenses han ganado cuatro de sus últimos seis partidos, pero todavía tienen trabajo por hacer para evitar el descenso, ya que están solo cuatro puntos por encima de los tres últimos y aún pueden caer matemáticamente a la Segunda División para la temporada 2026-27.

Sevilla tiene apenas el 14° mejor registro como local en la máxima categoría del fútbol español esta temporada, con 25 puntos en 18 partidos, mientras que Real Madrid posee el segundo mejor rendimiento como visitante, con 34 puntos en 18 encuentros.

El equipo de Luis García, de hecho, no está completamente fuera de la pelea por Europa, ya que se ubica a cinco puntos del séptimo lugar ocupado por Getafe, lo que representa una remontada notable considerando sus problemas durante la campaña 2025-26.

Sevilla acumula actualmente una racha de 14 partidos sin ganar ante Real Madrid, con 12 derrotas en ese período, incluyendo la caída 2-0 cuando ambos se enfrentaron en el Bernabéu a comienzos de esta temporada.

Pronóstico Sevilla vs Real Madrid / © Imago

En cuanto a Real Madrid, el equipo de Álvaro Arbeloa logró recuperarse de la decepción del Clásico con una victoria por 2-0 sobre Real Oviedo en el Bernabéu el jueves por la noche.

Los Blancos han ganado tres de sus últimos cinco partidos de liga, pero sus opciones de levantar el título esta temporada terminaron oficialmente cuando perdieron 2-0 ante Barcelona el fin de semana pasado.

El foco de Real Madrid ya estará puesto en este verano y en la próxima temporada, con el subcampeonato de La Liga confirmado, y no se puede ocultar que han sido semanas muy difíciles para el gigante de la capital, con el vestuario en desorden.

José Mourinho es el gran favorito para reemplazar a Arbeloa en el cargo, y el portugués tendrá una enorme tarea por delante para recomponer las relaciones entre los jugadores importantes en el Bernabéu.

El ambiente dentro del Bernabéu el jueves por la noche fue tenso, con Kylian Mbappé recibiendo silbidos al ingresar como suplente, y está claro que el club necesita grandes cambios este verano si quiere disfrutar de una campaña 2026-27 más exitosa.

Rendimiento en La Liga

Sevilla:

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Real Madrid:

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Real Madrid, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Sevilla vs Real Madrid / © Imago

Sevilla no podrá contar con Marcao (pie) ni Manu Bueno (músculo) este domingo por la noche debido a lesiones, mientras que Isaac Romero deberá someterse a una evaluación física de último momento antes de determinar su disponibilidad.

Los Nervionenses estuvieron excelentes en su triunfo sobre Villarreal en la última jornada, por lo que la mayoría de los jugadores que iniciaron ante el Submarino Amarillo mantendrán sus lugares, aunque probablemente habrá un par de cambios, con Castrin y Nemanja Gudelj como posibles ingresos.

Akor Adams ha marcado tres goles en sus últimos cinco partidos de liga y seguirá en el último tercio del campo, mientras que Neal Maupay también podría conservar su puesto en ataque.

En cuanto a Real Madrid, se ha hablado mucho del lugar de Mbappé en el banco ante Real Oviedo, con el francés afirmando después del partido que ahora es el cuarto delantero del club.

Arbeloa insistió después del encuentro en que ese no era el caso, aunque Mbappé, quien fue silbado por parte de la afición del Bernabéu el jueves, debería ser titular en el Estadio Ramón.

Rodrygo (rodilla), Arda Güler (isquiotibiales), Éder Militao (isquiotibiales), Ferland Mendy (muslo) y Federico Valverde (cabeza) están descartados, mientras que Dean Huijsen y Andriy Lunin deberán ser evaluados tras perderse el último partido del equipo por enfermedades.

Antonio Rüdiger debería regresar al once inicial, mientras que Jude Bellingham, Fran García y Thiago Pitarch también deberían volver a ser titulares este domingo por la noche.

Posibles formaciones Sevilla vs Real Madrid

Sevilla:

Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Gudelj, Agoume, Oso; Adams, Maupay

Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, F Garcia; Pitarch, Tchouameni; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Pronóstico Sevilla vs Real Madrid

Nuestro pronóstico: Sevilla 1-2 Real Madrid

Es un partido difícil de proyectar, ya que el momento reciente de Sevilla ha sido excelente, mientras que Real Madrid no atraviesa precisamente su mejor situación.

Sin embargo, es difícil ignorar el registro de Real Madrid en este enfrentamiento, por lo que apostamos por que el equipo visitante encontrará la forma de quedarse con los tres puntos en el Estadio Ramón.

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