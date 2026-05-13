Sevilla protagonizó una de las remontadas más heroicas de la temporada en La Liga. Los andaluces, con Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez ingresando desde la banca, dieron vuelta un 0-2 en contra ante Villarreal para ganar 3-2 y escalar hasta la décima posición con 43 puntos, alejándose de forma considerable de la zona de descenso donde estuvieron hasta hace pocas fechas.

¿Cómo fue el triunfo de Sevilla vs Villarreal?

El partido comenzó de la peor manera para los sevillanos. Gerard Moreno abrió la cuenta para el Submarino Amarillo a los 13 minutos y Georges Mikautadze estiró las cifras al 20′, dejando al Sevilla abajo por dos goles en condición de visita.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Oso descontó al 36′ para hacer el 1-2 y antes del descanso, en el minuto 45+2′, Kike Salas anotó la paridad para igualar el encuentro. Ya en el complemento, Akor Adams se volvió a convirtió en el héroe de los andaluces al anotar el 3-2 definitivo, sellando una victoria que tiene un valor enorme en la recta final de La Liga.

¿Cómo quedó la lucha por el descenso en España?

Con 43 puntos y décimo en la tabla, el Sevilla dio un gran paso en busca de su permanencia en Primera División. El fondo de la tabla lo ocupa Real Oviedo, ya descendido con 29 puntos. Por encima aparecen Girona y Levante con 39 unidades como los últimos en zona de descenso, mientras que Mallorca y Elche de Lucas Cepeda también tienen 39 y se salvan únicamente por diferencia de goles.

La diferencia de 4 puntos entre el Sevilla y la zona de descenso, con solo dos partidos por delante, tiene al equipo de Alexis y Suazo en una posición privilegiada para sellar la salvación definitiva.

¿Cuándo juega nuevamente Sevilla?

El próximo partido del Sevilla será ante el Real Madrid por la fecha 36 de La Liga este domingo 17 de mayo a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Con la permanencia cada vez más cerca, los andaluces podrían llegar al partido con mayor libertad para buscar el golpe de autoridad que cierre definitivamente una temporada que tuvo al club al borde del abismo durante varios meses.