La lucha del Sevilla de Alexis Sánchez por mantenerse en LaLiga continuará este miércoles a las 13:00 hs de Chile, cuando visite a un Villarreal que controla el tercer lugar de la división.

Los visitantes están en el puesto 13 de la tabla de LaLiga, tres puntos por encima de Alavés, que ocupa el puesto 18, mientras que Villarreal está tercero, seis puntos por delante de Atlético de Madrid, cuarto.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 36 Villarreal Sin Comenzar Estadio de la Ceramica – Villarreal Sevilla

Previa del partido Villarreal vs Sevilla

Villarreal llega al partido del miércoles tras empatar 1-1 con Mallorca, resultado que extendió a cinco partidos su racha invicta en la máxima categoría del fútbol español, y el equipo de Marcelino está ahora en una posición favorable para terminar tercero por delante de Atlético.

El Submarino Amarillo tiene seis puntos de ventaja sobre Atlético, cuarto, con dos partidos por jugar, aunque está por debajo del equipo de Diego Simeone en el historial directo entre ambos, por lo que existe un escenario en el que Atlético termine tercero y Villarreal caiga al cuarto lugar.

Villarreal volverá a jugar la Champions League la próxima temporada, aunque terminar tercero representaría su mejor campaña desde el subcampeonato de 2007-08. El equipo de Marcelino tiene el segundo mejor registro como local en La Liga esta temporada, sumando 43 puntos en 17 partidos, con 14 victorias.

A comienzos de esta temporada, Villarreal consiguió un triunfo por 2-1 sobre Sevilla en el Estadio Ramón, y ha ganado cada uno de sus últimos cuatro partidos ante Los Nervionenses.

Pronóstico Villarreal vs Sevilla / © Imago

Sevilla lidera el historial general entre ambos equipos, con 25 victorias en sus 59 enfrentamientos, mientras que Villarreal ha conseguido 17 triunfos.

Sin embargo, Los Nervionenses solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos ante Villarreal, y claramente llegarán como visitantes menos favoritos frente a un Submarino Amarillo que ha mostrado un gran nivel.

El equipo de Luis García llega a este partido tras dos victorias consecutivas ante Real Sociedad y Espanyol, resultados que han impulsado de manera importante sus opciones de mantenerse en la categoría.

Sevilla está en el puesto 13 de la tabla, a solo cinco puntos de Getafe, séptimo, pero también apenas tres puntos por encima de la zona de descenso, por lo que todavía queda mucho trabajo por hacer.

El equipo de García tendrá un cierre de campaña complicado, ya que recibirá a Real Madrid en su próximo partido, el 17 de mayo, antes de cerrar como visitante ante Celta de Vigo seis días después.

Rendimiento en La Liga

Villarreal:

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Sevilla:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Villarreal vs Sevilla / © Imago

Villarreal no podrá contar con Juan Foyth ni Pau Cabanes por problemas físicos, pero el Submarino Amarillo llega en buen estado para el resto del encuentro.

Ayoze Pérez marcó ante Mallorca en la última jornada, y el español podría mantener su lugar en el último tercio del campo, con Georges Mikautadze también previsto como titular.

Nicolas Pepe también debería regresar al once inicial, mientras que Dani Parejo y Pau Navarro estarían entre los nombres que volverían a la formación titular.

En cuanto a Sevilla, Marcao está fuera por el resto de la temporada debido a lesión, mientras que Isaac Romero y Manu Bueno serán evaluados a última hora antes de determinar si estarán disponibles.

Akor Adams anotó el gol del triunfo sobre la hora ante Espanyol en la última jornada, y el delantero de 26 años, que suma nueve goles en liga esta temporada, debería liderar el ataque.

Ruben Vargas también mantendría su lugar por una banda, mientras que Djibril Sow podría ocupar una posición en el último tercio del campo.

Posibles formaciones Villarreal vs Sevilla

Villarreal:

Tenas; Freeman, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Gueye, Parejo, Moleiro; Perez, Mikautadze

Sevilla:

Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Gabriel Suazo; Agoume, Gudelj; Vargas, Sow, Ejuke; Adams

Pronóstico Villarreal vs Sevilla

Nuestro pronóstico: Villarreal 2-1 Sevilla

El rendimiento de Villarreal como local esta temporada ha sido excepcional, y esperamos que el Submarino Amarillo sume otros tres puntos pese al buen momento reciente de Sevilla.

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