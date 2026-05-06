Alexis Sánchez volvió a cambiarle la cara al Sevilla este lunes. El delantero chileno ingresó al inicio del segundo tiempo y a los 50 minutos marcó el gol del triunfo 1-0 sobre Real Sociedad, resultado que sacó al cuadro andaluz de la zona de descenso directo cuando restan cuatro fechas para el cierre de LaLiga. Fue una aparición que le da un poco de tranquilidad a su equipo, aunque también podría haber sido una de sus últimas escenas con la camiseta sevillista.

Su contrato finaliza en junio y el club español no tiene contemplada una renovación. Mientras el tocopillano busca cerrar la temporada asegurando la permanencia, desde Europa ya empiezan a perfilar el próximo paso de su carrera.

¿Dónde jugaría Alexis Sánchez tras salir de Sevilla?

La opción que toma más fuerza está en Brasil. Según informó Mundo Deportivo, Internacional de Porto Alegre tendría un “acuerdo avanzado” con el atacante chileno, información surgida desde fuentes ligadas a la dirigencia del club gaúcho.

La posibilidad marca distancia respecto a los rumores que lo vinculaban con Universidad de Chile y Colo Colo. Aunque ambos nombres aparecieron con fuerza en el debate futbolero chileno, hasta ahora no existen antecedentes sobre negociaciones formales.

Para Alexis, la alternativa brasileña ofrece continuidad competitiva inmediata. Inter disputa Copa Libertadores y compite en un torneo de alta exigencia, un escenario mucho más cercano al estándar europeo que ha sostenido durante casi toda su carrera. Esa diferencia aparece como un factor clave para entender por qué su regreso al Campeonato Nacional aún no se concreta.

¿Cuánto ha durado la etapa europea de Alexis?

Si el traspaso se concreta, el delantero cerrará un ciclo de 18 años en Europa. Su recorrido comenzó en 2006 con Udinese y luego lo llevó por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla.

En medio de especulaciones sobre su futuro, el citado medio resumió el escenario con una frase contundente: “su futuro pasa por una vuelta a Sudamérica tras años de éxito en Europa en los clubes más grandes”.

Por lo que, pese a que desde Azul Azul han mostrado interés con fichar al formado en Cobreloa, nada está dicho sobre los siguientes pasos de Sánchez en medio del renacer de los rumores que lo vinculan al gigante Colorado.