Alexis, siempre Alexis: Sánchez anotó un importante gol en el triunfo de Sevilla por 1-0 contra Real Sociedad en La Liga española. Este tanto permite a los andaluces salir de la zona de descenso, acumulando 37 puntos, uno por sobre la zona roja de la tabla de posiciones.

Maravilla ingresó en el segundo tiempo de este compromiso y se demoró menos de cinco minutos en marcar un tanto que permite soñar a los hinchas, los mismos que en un grupo menor fueron a amedrentar hace algunos días al equipo a su campo de entrenamiento.

¿Cómo fue el gol de Alexis Sánchez para el vital triunfo de Sevilla?

Corría el minuto 50 de juego cuando Alexis Sánchez ingresó al área de Real Sociedad y con un violento zapatazo de pierna derecha le “dobló” las manos al arquero rival, lo que significó el único tanto de Sevilla y del partido.

¡GOOOOL DE ALEXIS!



Menos de cinco minutos en cancha le bastaron al chileno para anotar y colocar el 1-0 parcial del Sevilla sobre la Real Sociedad en un duelo clave en LaLiga.



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Más tarde le anularon un tanto a la escuadra sevillana por un offside inexistente, lo que evidentemente generó confusión e indignación en los jugadores, cuerpo técnico e hinchas dueños de casa. La acción se revisó en el VAR, pero de igual manera se invalidó la acción.

Sobre el final del partido, el otro chileno Gabriel Suazo tuvo un gran honor, ya que ante la salida de Nemanja Gudelj fue el nacional quien quedó como capitán, lo que demuestra lo rápido que ha generado un liderazgo en el plantel, en menos de una temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez y Sevilla?

El próximo partido de Sevilla será el sábado 9 de mayo a las 10:15 horas contra RCD Espanyol, por la Fecha 35 de La Liga, otra vez de local en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

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