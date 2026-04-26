El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo dejó escapar una oportunidad de oro en La Liga de España. Los andaluces vencían a domicilio al Osasuna y tomaban aire en la tabla de posiciones, pero todo se derrumbó en los últimos minutos del partido. Un cabezazo en el minuto 90+9 sentenció la derrota y hundió aún más al conjunto sevillano en la zona de descenso.

A solo cinco fechas para el final de la competencia, el panorama para el equipo de los nacionales chilenos no es para nada alentador y deberán luchar hasta la última jornada para intentar mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

¿Cómo fue la derrota de Sevilla ante Osasuna?

Tras una intensa primera mitad sin goles, el Sevilla salió con todo en el complemento. La recompensa llegó en el minuto 68, cuando Neal Maupay anotó de cabeza para poner en ventaja a los andaluces y darles un triunfo que parecía encaminado.

Sin embargo, Osasuna no se rindió. En el minuto 80, Raúl García aprovechó un mal despeje de la defensa visitante para anotar el empate y encender las alarmas en la visita.

Lo peor, no obstante, aún estaba por venir. El árbitro adicionó nueve minutos y en el último suspiro, en el 90+9, Alejandro Catena apareció con un certero cabezazo para decretar el 2-1 definitivo. Un golpe brutal para los de Alexis y Suazo, que habían estado a minutos de sumar tres puntos vitales.

¿Cómo quedó Sevilla en La Liga?

La derrota complicó de sobremanera la situación del Sevilla en La Liga. El equipo de los chilenos se quedó en el antepenúltimo puesto con 34 puntos y está a solo un punto de la zona de salvación, aunque podría seguir cayendo si el Levante suma ante el Espanyol este lunes.

El calendario que le resta tampoco es sencillo. Los sevillanos aún deben enfrentarse a la Real Sociedad, el Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo. Sin margen de error y con rivales de peso por delante, el Sevilla está obligado a no ceder ni un punto más si quiere mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

¿Cuándo juega Sevilla?

El próximo partido del Sevilla está programado para el lunes 4 de mayo a las 15:00 horas de Chile, cuando recibirá a la Real Sociedad en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un duelo que los andaluces no pueden permitirse perder.