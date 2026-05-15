Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vuelven a las sonrisas con el Sevilla, tras complicadas semanas en la Liga Española, donde caminaron por la cuerda floja al luchar por escapar de los puestos de descenso, tarea la cual lograron en las últimas tres fechas, donde cosecharon tres victorias importantísimas con participación de los chilenos en cancha.

La escuadra blanca enfrentó a la Real Sociedad, Espanyol y Villarreal, con titularidades de Suazo en los tres encuentros, mientras que Sánchez ingresó desde la banca en los tres y fue clave en las participaciones de gol en todos los compromisos mencionados. Es por ello que durante esta jornada el técnico del club no escatimo en halagos y se rindió ante la importancia del Niño Maravilla.

Los halagos del Dt del Sevilla a Alexis Sánchez

Durante esta jornada, el técnico del Sevilla, Luis García Plaza, se reunió con la prensa española previo al encuentro del fin de semana ante el Real Madrid, donde fue consultado por la importancia de Alexis Sánchez en el equipo y si existía la oportunidad de que el tocopillano fuera titular ante los merengues. Ante la consulta, el entrenador sevillista no dudó en rendir halagos ante el chileno, donde apuntó a que era un jugador trascendental.

“Estoy super contento con él. Creo que ahora es el jugador más importante que entra en la segunda parte del partido. Se nos está dando todo lo que necesita nada más porque los partidos a tal altura ya están más abiertos, pero de momento también está siendo el jugador incluso más decisivo que algunos de los que entran de titular. Ahora, Alexis en calidad de minutos es espectacular”, señaló García Plaza, quien apuntó a que el Niño Maravilla es de sus piezas más importantes del equipo.

Si bien el técnico sevillista destacó constantemente a Alexis, se espera que el atacante nacional inicie en el banquillo para el duelo ante el Real Madrid que se jugará este domingo 17 de mayo en el Estadio Sánchez Pizjuán, mientras que Gabriel Suazo seguramente será titular, ya que es una figura inamovible para Luis García Plaza.