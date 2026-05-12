El Sevilla FC vive horas de transformación radical que impactan directamente el futuro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. En medio de una de las peores crisis deportivas del siglo, con el equipo luchando por la permanencia en la división de honor, se confirmó un cambio de propiedad que sacude al fútbol europeo.

Tras meses de hermetismo y negociaciones de alta tensión, el histórico defensor Sergio Ramos se convirtió en la cabeza visible del nuevo grupo controlador. La noticia es una verdadera ironía del destino: quien fuera el máximo referente del Real Madrid y gran rival del Niño Maravilla durante sus años de gloria en el FC Barcelona, hoy es el nuevo dueño de su pase.

Junto al fondo de inversión Five Eleven Capital, el excapitán de la selección española selló la adquisición del paquete mayoritario de acciones de la entidad de Nervión, asumiendo el mando justo antes de un duelo clave ante el Villarreal.

¿Quién es el nuevo dueño del Sevilla FC y cuánto costó el club?

La operación para el cambio de mando en la institución nervionense alcanzó cifras que marean al mercado. De acuerdo con los reportes de España, Sergio Ramos y el fondo Five Eleven Capital, liderado por su CEO Martin Ink, acordaron la compra del 80% de la propiedad accionaria. El pacto final incorporó las acciones de las familias Carrión, Castro y Alés, además de los títulos de José María del Nido Benavente, máximo accionista a título particular, y de su hijo, el actual presidente José María del Nido Carrasco. Aunque los montos oficiales se manejan con reserva, las filtraciones de la industria apuntan a que el grupo inversor desembolsará cerca de 500 millones de dólares, cifra que contempla la absorción de una deuda que supera los 100 millones de la moneda estadounidense.

Para que la transacción tenga efecto legal definitivo, solo restan los trámites notariales y la validación de los organismos competentes. La transacción deberá tener el visto bueno de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD), instituciones encargadas de analizar la solvencia de los nuevos propietarios y garantizar el cumplimiento de los “requisitos de control económico establecidos”. Según fuentes cercanas a la negociación, la presencia de Martin Ink en las sesiones finales fue “clave para despejar las últimas dudas sobre la estructura financiera” que sostiene la operación, permitiendo que el acuerdo se sellara tras maratónicas jornadas que se extendieron por más de nueve horas de diálogo continuo en un céntrico hotel sevillano.

¿Qué pasará con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tras la llegada de Sergio Ramos?

La irrupción de Ramos como propietario llega en un momento de “incertidumbre deportiva” total para los seleccionados chilenos. La situación cobra un tinte especial por el pasado de ambos protagonistas: Ramos fue el encargado de marcar al tocopillano en innumerables Clásicos de España, protagonizando duelos físicos que marcaron una época.

Actualmente, el Sevilla transita por un complejo escenario financiero, registrando el segundo límite salarial más bajo de la competencia, lo que obligará a la nueva administración a realizar una ampliación de capital que oscilaría entre los 80 y 100 millones de euros. Bajo esta premisa, la estabilidad de las figuras del plantel, como Alexis y Suazo, dependerá de la reestructuración que planee el exzaguero del Real Madrid, quien busca devolver al club a los “momentos de gloria de la institución andaluza” que se vivieron hace décadas.

La urgencia por cerrar el traspaso se vio motivada por el calendario inmediato del primer equipo. El propio Sergio Ramos pretendía concretar el acuerdo antes de que el Sevilla se mida ante el Villarreal este miércoles, entendiendo que la inestabilidad institucional era el principal enemigo en la pelea por evitar el descenso. Con el control administrativo prácticamente en sus manos, el ídolo sevillista regresa a la que fue su casa en 2003, pero esta vez desde los despachos, asumiendo la responsabilidad de liderar un proceso de saneamiento que buscará evitar una catástrofe deportiva y económica para una de las marcas más potentes del fútbol español.