Lucas Cepeda y el Elche rescataron un punto vital en su lucha por la permanencia. Los ilicitanos, con el ex Colo Colo en la banca, igualaron 1-1 ante el Deportivo Alavés en el minuto 72 por la jornada 35 de La Liga.

Este resultado los aleja de la zona de descenso y además beneficia al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que tiene un partido menos y queda en una posición inmejorable de escapar del fondo con una victoria.

¿Cómo fue el empate de Elche ante Alavés?

El partido fue un duelo directo entre dos equipos que necesitaban los tres puntos para alejarse del descenso. Elche comenzó cuesta abajo: Toni Martínez anotó de penal a los 51 minutos para poner el 1-0 a favor del Alavés.

La reacción del equipo de Cepeda llegó en el minuto 72. Josan envió un centro al área desde el sector izquierdo y Álvaro Rodríguez conectó de cabeza para decretar el 1-1 definitivo. Un punto que, en el contexto de la lucha por la permanencia, vale como una victoria.

¿Cómo está la lucha por el descenso en La Liga?

Con la jornada 35 en curso, la zona baja de La Liga tiene a varios equipos separados por apenas dos puntos. Real Oviedo es el único prácticamente condenado con 28 unidades. Por encima de él, la pelea es entre varios equipos con pocos puntos de diferencia.

Levante es el penúltimo con 36 puntos y Alavés ocupa el antepenúltimo puesto con 37, siendo el último en descender actualmente. El Sevilla de Alexis y Suazo también tiene 37 pero con un partido menos, lo que lo coloca en una posición privilegiada para escapar si gana ese duelo pendiente. Girona y Mallorca suman 38, mientras que Espanyol, Valencia y Elche alcanzan los 39.

Son tres los chilenos que pelean codo a codo por la permanencia en Primera División: Cepeda con Elche, y Alexis Sánchez y Gabriel Suazo con el Sevilla. Con cuatro fechas por disputarse, cualquier resultado puede cambiar el panorama de forma dramática.

¿Qué necesitan Elche y Sevilla para evitar el descenso?

Actualmente Elche de Lucas Cepeda y Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo dependen de sí mismos para evitar el descenso. Si ganan todos sus compromisos, se mantendrán en la máxima categoría del fútbol español sin tener que mirar otros resultados.

Por el contrario, si sufren algún tropiezo, dependerán de lo que hagan sus rivales directos en la parte baja para definir su permanencia en La Liga.