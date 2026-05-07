Dos equipos involucrados en la lucha por evitar el descenso en LaLiga se enfrentarán en un partido clave este sábado, a las 8:00 de Chile, cuando Elche reciba a Alavés en el Estadio Martínez Valero.

Elche se ubica actualmente en el puesto 14 de la tabla de LaLiga, dos puntos por encima de la zona de descenso, mientras que Alavés está 18°, a una unidad del Sevilla, que marcha 17°, entrando en la recta final.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 35 Elche Sin Comenzar Estadio Martinez Valero – Elche Alavés

Previa del partido Elche vs Alavés

La reciente racha de tres victorias consecutivas de Elche llegó a su fin en la última jornada, tras caer 3-1 ante Celta de Vigo, y el equipo es uno de los varios clubes actualmente involucrados en la pelea por la parte baja de la tabla.

Un registro de nueve victorias, 11 empates y 14 derrotas en 34 partidos de liga esta temporada le ha dado a Elche 38 puntos, dejándolo en el puesto 14, solo dos unidades por delante de Alavés, que está 18°, lo que demuestra la importancia de este partido.

Los Franjiverdes tienen, de hecho, el sexto mejor rendimiento como local en la máxima categoría del fútbol español esta temporada, sumando 31 puntos en 17 partidos, y recibirán a un Alavés que solo ha logrado ganar tres de sus 17 encuentros como visitante.

El equipo de Eder Sarabia enfrentará a Real Betis, Getafe y Girona en sus últimos tres partidos de liga de la campaña, y todo indica que la lucha por mantenerse en la categoría llegará hasta el final.

Pronóstico Elche vs Alavés / © Imago

Alavés ha enfrentado a Elche en 28 ocasiones previas en todas las competiciones, y ambos equipos registran 11 victorias, mientras que también se han producido seis empates entre ellos.

A comienzos de esta temporada, Alavés consiguió una victoria por 3-1 como local, por lo que los visitantes buscarán completar el doblete en La Liga ante un rival directo por la permanencia.

El equipo de Quique Sánchez Flores se ubica actualmente en el puesto 18, a un punto del Sevilla, que está 17°, y también llega a este partido tras una derrota, luego de caer 4-2 como local ante Athletic Bilbao el 2 de mayo.

Los Babazorros lograron ganar su último partido en casa ante otro rival comprometido, Mallorca, el 25 de abril, pero esa es su única victoria en sus últimos cinco encuentros.

Alavés ha marcado 40 goles en La Liga esta temporada, pero ha recibido 53, siendo su registro defensivo uno de los factores clave de su actual posición en la tabla.

Rendimiento en La Liga

Elche:

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Alavés:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Elche vs Alavés / © Imago

Elche recuperará a Germán Valera para su plantel este fin de semana, ya que el atacante vuelve a estar disponible tras cumplir una suspensión en el duelo ante Celta.

Sin embargo, los locales no podrán contar con Yago Santiago por lesión, mientras que Rafa Mir deberá ser evaluado antes de tomar una decisión final sobre su participación.

Andre Silva marcó ante Celta en la última jornada y continuará en el último tercio del campo, mientras que Álvaro Rodríguez debería volver a ser titular.

En cuanto a Alavés, Lucas Boyé quedó descartado por el resto de la temporada debido a una lesión en los isquiotibiales, mientras que Carles Aleñá recibió una tarjeta amarilla que implica suspensión ante Athletic en el último partido, por lo que tampoco estará disponible.

La ausencia de Boyé abrió la puerta para que Ibrahim Diabaté actúe como delantero centro, y el jugador de 26 años continuará en el último tercio del campo.

Además, Toni Martínez volverá a ser titular, tras marcar seis goles en sus últimos seis partidos con Alavés durante una destacada racha de rendimiento.

Posibles formaciones Elche vs Alavés

Elche:

Dituro; Bigas, Affengruber, Sangare; Fort, Aguado, Febas, Villar, Valera; Rodriguez, Silva

Alavés:

Sivera; Tenaglia, Jonny, Parada; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Diabate, Martinez

Pronóstico Elche vs Alavés

Nuestro pronóstico: Elche 1-1 Alavés

Solo se han registrado seis empates entre estos dos equipos, y el último fue en 2016, pero esperamos un partido cerrado este sábado que termine igualado.

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