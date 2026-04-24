Dos equipos que luchan por evitar el descenso en LaLiga se enfrentarán en un duelo clave este domingo, cuando Real Oviedo reciba a Elche en el Estadio Carlos Tartiere.

Real Oviedo es colista con 28 puntos, a seis de la salvación, mientras que Elche ocupa el puesto 16, con dos unidades de ventaja sobre la zona de descenso, lo que refleja la importancia de este partido.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 32 Real Oviedo Sin Comenzar Nuevo Carlos Tartiere – Oviedo Elche

Previa del partido Real Oviedo vs Elche

No hace mucho tiempo, Real Oviedo parecía destinado a descender de inmediato, en una temporada complicada para el equipo, pero en las últimas semanas han mostrado señales claras de reacción, y su lucha por la permanencia sigue abierta.

El equipo de Guillermo Almada ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de liga ante Valencia, Sevilla y Celta de Vigo, lo que le ha permitido mantenerse con opciones, y llega a este encuentro tras empatar 1-1 en casa ante Villarreal.

Aún queda mucho por hacer, ya que el equipo sigue en el último lugar, a seis puntos de Sevilla (17°), pero una victoria este fin de semana significaría un impulso enorme.

Real Oviedo cayó 1-0 ante Elche en el duelo de la primera rueda, pero el último enfrentamiento en el Carlos Tartiere, en Segunda División, terminó 1-1 en marzo de 2025.

Elche lidera el historial entre ambos equipos, con 21 victorias contra 19 de Oviedo, mientras que 13 de sus 53 enfrentamientos terminaron en empate.

Pronóstico Oviedo vs Elche / © Imago

Elche llega a este partido tras un gran resultado, venciendo 3-2 a Atlético de Madrid el miércoles, y suma tres victorias en sus últimos cuatro encuentros.

El equipo de Eder Sarabia ha vencido a Mallorca, Valencia y Atlético en sus últimos tres partidos como local, pero su último partido como visitante terminó en derrota 1-0 ante Rayo Vallecano el 3 de abril.

El rendimiento fuera de casa de Elche es el peor de la liga, con solo cuatro puntos en 15 partidos y sin ninguna victoria.

Los Franjiverdes podrían depender de su rendimiento como local para mantenerse en la categoría, pero tres de sus próximos cuatro partidos serán como visitante, lo que genera preocupación considerando su posición en la tabla.

Rendimiento en La Liga

Real Oviedo:

🤝 ✅ ❌ ✅ ✅ 🤝

Elche:

❌ ❌ ✅ ❌ ✅ ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Oviedo vs Elche / © Imago

Real Oviedo deberá evaluar el estado físico de Leander Dendoncker, Luka Ilic y Alex Fores antes de confirmar su convocatoria para este partido.

Sin embargo, el equipo local tendrá un refuerzo importante, ya que Nicolas Fonseca vuelve tras cumplir sanción y se espera que regrese al once titular.

Federico Viñas ha marcado nueve goles en La Liga esta temporada y, con cuatro tantos en sus últimos cuatro partidos, liderará el ataque del equipo.

Elche podría contar con plantel completo para este partido, con Adam El Mokhtari como única duda.

Tras la victoria 3-2 ante Atlético, sería sorpresivo que el equipo visitante realice cambios, considerando el alto nivel mostrado.

Andre Silva marcó un doblete ante Atlético y seguirá en el ataque, mientras que Rafa Mir y Tete Morente también mantendrían su lugar en el equipo titular.

Posibles formaciones Real Oviedo vs Elche

Real Oviedo:

Escandell; Ahijado, Costas, Calvo, Alhassane; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Viñas

Elche:

Dituro; Petrot, Affengruber, Sangare; Morente, Febas, Villar, Valera; Neto; Silva, Mir

Pronóstico Real Oviedo vs Elche

Nuestro pronóstico: Real Oviedo 1-1 Elche

Ambos equipos llegan en buen momento, y una victoria sería clave en la lucha por la permanencia, pero se espera un partido cerrado que termine en empate.

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