Lucas Cepeda atraviesa su momento más complejo desde que llegó a Europa, tras ser relegado a la suplencia en un Elche que lucha desesperadamente por evitar el descenso en La Liga. Pese a su buen inicio y su reciente convocatoria a la Selección Chilena, el extremo no suma minutos desde el pasado 14 de marzo, quedando fuera de los duelos clave ante Mallorca y Rayo Vallecano. Reportes directos desde España apuntan a que el cuerpo técnico detectó una falta de personalidad y carácter competitivo en el jugador, factores que han permitido que sus rivales de puesto tomen ventaja durante el parón de selecciones.

Esta situación se da en un contexto de máxima tensión para el club ilicitano, que marcha en la 18° posición con apenas 29 puntos. La timidez del ex Colo Colo en el vestuario y la lentitud en su proceso de adaptación han condicionado su presencia en las convocatorias, obligándolo a dar un salto de madurez para recuperar la confianza de Eder Sarabia. Con solo ocho fechas para el cierre del torneo, el futbolista formado en Santiago Wanderers enfrenta el desafío de demostrar su vigencia en el fútbol de élite.

¿Por qué Lucas Cepeda dejó de jugar en el Elche?

La falta de personalidad y las dificultades en la adaptación al fútbol español son los motivos por los que Lucas Cepeda perdió la titularidad. Según reveló el periodista Eugenio “Keno” Salinas en Radio ADN, fuentes internas del club aseguran que al chileno le está pesando su timidez en un entorno que hoy exige líderes para salvar la categoría. “Me han dicho de muy buena fuente que si le falta algo es personalidad. Sus competidores aprovecharon el parón”, detalló el comunicador respecto a la decisión del estratega Eder Sarabia.

A diferencia de su paso por Colo Colo, donde lograba imponer su juego por las bandas, en Elche se le ha visto retraído. Esta situación se agravó durante la última Fecha FIFA, donde a pesar de sumar minutos con la Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, sus compañeros en el club español aprovecharon los entrenamientos para consolidarse en el esquema principal.

¿Cuál es el presente del Elche en La Liga y cuándo juega?

Elche CF se encuentra actualmente en zona de descenso (18° lugar) y este sábado 11 de abril enfrentará al Valencia en un duelo vital por la permanencia. El partido está programado para las 10:15 horas de Chile y es considerado por la prensa local como una “final” para el equipo Blanquiverde. Una derrota ante el conjunto Che podría agravar la crisis institucional y deportiva, alejando aún más las posibilidades de salvación.

En cuanto a las estadísticas de Cepeda, sus números reflejan la irregularidad de su semestre:

Partidos oficiales: 6 encuentros disputados.

6 encuentros disputados. Goles y asistencias: 0 registrados.

0 registrados. Última aparición: 14 de marzo ante el Real Madrid (derrota 4-1).

¿Qué se espera para Lucas Cepeda en el cierre de temporada en España?

El extremo chileno deberá elevar su confianza para contribuir en las últimas ocho jornadas de La Liga y evitar que el equipo pierda la categoría. Con la presión de la ciudad volcada sobre el plantel, el técnico Sarabia busca jugadores con “piel gruesa”, un perfil que Cepeda aún no logra proyectar totalmente. Aunque no asoma como titular para el choque ante Valencia, el ex atacante albo se mantiene trabajando con el grupo a la espera de una oportunidad que le permita revertir las críticas sobre su adaptación.

El salto a Europa siempre es una prueba de fuego que trasciende lo técnico, y Lucas Cepeda lo está viviendo de la forma más cruda. En Elche ya no basta con la velocidad o el talento que lo llevó a la Selección; hoy la “Ruca” española le exige una voz de mando que aún no aparece. El reloj corre y el descenso no espera a nadie: el chileno tiene ocho finales para demostrar que su personalidad está a la altura de las ligas más competitivas del mundo.