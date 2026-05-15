Elche recibirá a Getafe en el Manuel Martínez Valero este domingo por la fecha 37 de LaLiga, con los locales sabiendo que nada menos que una victoria les sirve en su lucha por mantener la categoría.

Con solo dos partidos restantes en la temporada, el equipo de Eder Sarabia se encuentra en una posición delicada, mientras que su rival llega con la atractiva posibilidad de alcanzar el fútbol europeo en el horizonte.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 37 Elche Sin Comenzar Estadio Martinez Valero – Elche Getafe

Previa del partido Elche vs Getafe

Elche ha tenido un difícil regreso a la máxima categoría tras ascender como subcampeón de la Segunda División la temporada pasada, y llega al partido del domingo bajo una presión real en la parte baja de la tabla.

Ubicado en el puesto 17 con 39 puntos, producto de nueve victorias, 12 empates y 15 derrotas, el equipo de Sarabia sabe que ganar sus dos partidos restantes probablemente sea lo mínimo necesario para asegurar la permanencia en La Liga.

Su rendimiento como local ha sido la base de su temporada, con ocho de sus nueve victorias ligueras conseguidas en el Manuel Martínez Valero, además de ocho empates y solo dos derrotas, para una cosecha de 32 puntos en casa.

Fuera de casa, sin embargo, Elche ha sido un equipo completamente distinto, con apenas una victoria, cuatro empates y 13 derrotas como visitante, un registro que explica en gran parte su situación actual.

Esos resultados como local subrayan lo difícil que es vencer a Elche frente a sus hinchas, y Sarabia buscará aprovechar esa ventaja este domingo, con la presión en su punto más alto.

Los locales llegan a este partido tras una derrota por 2-1 ante Real Betis, en la que Leo Petrot fue expulsado al minuto 48, dejando a Elche con 10 hombres durante gran parte del segundo tiempo.

En sus últimos cinco partidos de liga, Elche ha ganado dos, empatado uno y perdido dos, con el resultado más destacado de esa racha siendo la victoria por 3-2 sobre Atlético de Madrid, que mostró de lo que es capaz este equipo en un buen día.

Pronóstico Elche vs Getafe / © Imago

Getafe, en cambio, ha construido una campaña sólida y llega en el séptimo lugar con 48 puntos, producto de 14 victorias, seis empates y 16 derrotas, ubicado en zona de clasificación a la Europa Conference League.

Tras terminar 13° la temporada pasada, José Bordalás ha llevado al club a una notable mejoría, y finalizar entre los siete primeros representaría una de sus mejores campañas recientes en La Liga.

Su registro como visitante es de siete victorias, tres empates y ocho derrotas, con 24 puntos fuera de casa, lo que lo convierte en un rival peligroso como visita, especialmente ante equipos bajo presión.

La presentación más reciente de Getafe fue una victoria por 3-1 como local sobre RCD Mallorca, con doblete de Martin Satriano y otro gol de Zaid Romero, resultado que mantuvo firmes sus aspiraciones europeas.

El equipo de Bordalás ha mostrado durante la temporada una estructura compacta y disciplinada, basada en el orden defensivo, la eficacia en jugadas a balón parado y las transiciones directas, por lo que Elche necesitará estar en su mejor nivel para superarlo.

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con triunfo 1-0 de Getafe como local, y en los últimos cinco duelos directos el registro muestra dos victorias de Elche, dos de Getafe y un empate.

Rendimiento en La Liga

Elche:

✅✅✅❌➖❌

Getafe:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Elche vs Getafe / © Imago

Leo Petrot cumplirá una suspensión de un partido tras su expulsión ante Real Betis, lo que obligará a Sarabia a realizar un cambio en la línea defensiva.

Yago Santiago también está fuera por una lesión de rodilla, limitando aún más las opciones disponibles para el técnico de Elche de cara a un partido tan importante.

Pese a esas ausencias, los locales tendrán material suficiente para presentar un equipo competitivo en casa, donde su rendimiento esta temporada entrega razones reales para el optimismo.

Getafe llega al partido del domingo con sus propias dudas físicas, ya que Luis Vázquez y Kiko son duda por lesiones musculares.

Juanmi está descartado por un problema de rodilla, aunque Bordalás todavía cuenta con bastante calidad disponible mientras su equipo busca asegurar un lugar en competiciones europeas.

Posibles formaciones Elche vs Getafe

Elche:

Dituro; Sangare, Affengruber, Chust; Fort, Febas, Aguado, Villar, Valera; Diangana, Silva

Getafe:

Soria; Iglesias, Romero, Duarte, Djene, Nyom; Arambarri, Damian, Milla; Satriano, Martin

Pronóstico Elche vs Getafe

Nuestro pronóstico: Elche 1-1 Getafe

El rendimiento de Elche como local esta temporada —32 puntos en 16 partidos en el Manuel Martínez Valero— lo convierte en un equipo difícil de vencer en su propio terreno, pero Getafe ha ganado siete veces fuera de casa esta campaña y llega impulsado por la motivación de alcanzar el fútbol europeo.

Con el historial reciente equilibrado y ambos clubes persiguiendo objetivos distintos en las últimas semanas de la temporada, el empate aparece como el resultado más probable.

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