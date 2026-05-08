El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo pasa por días cruciales en la Liga Española, ya que este fin de semana se disputará la fecha 35 de la competición, en la cual se encuentran a sólo un punto de los puestos de descenso. La escuadra blanquirroja podría alejarse de esta difícil situación con la ayuda de un chileno en un partido crucial por la permanencia.

Se trata del atacante ex Colo Colo, Lucas Cepeda, quien deberá recibir con el Elche al Alavés este sábado. El encuentro entre Franjiverdes y los Babazorros por la competencia española es vital, debido a que la visita se juega semana a semana quedarse en la máxima categoría europea contra el Sevilla, quien la jornada anterior salió de los puestos de descenso por su victoria con gol del Niño Maravilla.

La ayuda de Cepeda al Sevilla de Suazo y Sánchez

La parte baja de la Liga Española está que arde, y uno de los protagonistas es el Sevilla que se encuentra en la decimoséptima posición, mientras que con un punto más abajo se encuentra el Alavés que está actualmente en el último puesto que se va al descenso. Es por ello que esta fecha será vital para los últimos puestos de la tabla, donde se podrían sentenciar diversas bajas en la competencia.

Si el Elche de Lucas Cepeda logra vencer al Alavés, el Sevilla estaría obligado a ganar para escapar de los puestos de descenso, ya que una ventaja de cuatro puntos a tres fechas de que termine el torneo podría zanjar la salvación de Sánchez y Suazo en España.

Caso contrario sería que el Alavés se impusiera de visita a los Franjiverdes, esto extendería la pelea por el decimoctavo hasta la última jornada de la competencia, lo que sería una complejidad considerable para el Sevilla, ya que los blanquirrojos debe cerrar su participación en la Liga Española ante el Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo, tres equipos que pelean en la parte alta de la tabla de posiciones.

Según el medio español Post United, el Sevilla cuenta con 40,3% de probabilidades de bajar a la segunda categoría, mientras que el Alavés cuenta con 33,5%, debido a la complejidad de sus próximos rivales. Es por ello que el duelo de los azules ante el Elche comandado por Lucas Cepeda podría sentenciar las posibilidades del Alavés de mantener la categoría y aumentar las chances de permanencia de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la Liga Española.