Arsenal avanzó a la final de la Champions League a costa de Atlético de Madrid y su héroe tiene un vínculo con el fútbol chileno, ya que tiene como ídolo a Alexis Sánchez y celebra goles como Marcelo Salas.

Se trata de Bukayo Saka, delantero inglés que anotó el único tanto de este compromiso en los 44 minutos tras un rebote del portero Jan Oblak, mandando a los Gunners a su segunda definición a la Liga de Campeones.

¿Por qué Bukayo Saka tiene como ídolo a Alexis Sánchez?

Bukayo Saka llegó en 2008 a las divisiones inferiores de Arsenal y disfrutó en pleno toda la etapa brillante de Alexis Sánchez en el club, en el que jugó 166 partidos, anotó 80 goles y dio 44 asistencias, entre 2014 y 2017.

Saka debutó de forma profesional en 2018 con 17 años, por lo que no fue compañero de Alexis. De todas maneras, su huella en el club lo marcó, tal como lo reveló en declaraciones a Evening Standard en 2023.

“La forma en la que juego, se basa en que siempre atraigo el contacto. Vi mucho a Alexis Sánchez mientras crecía“, señaló primeramente.

“Era un jugador especial, amaba muchas cosas de él. Esa era una de las cualidades que él tenía, que siempre se levantaba y luchaba hasta el final. Se puede decir que tomé eso de él, pero al mismo tiempo, tengo mis propias metas y ambiciones. Eso también es parte de mi impulso”, añadió.

¿Cuándo Bukayo Saka celebró como Marcelo Salas?

Bukayo Saka celebró como Marcelo Salas el 18 de febrero de este 2026 en el duelo de Arsenal vs Wolves por la Premier League. Saka anotó el 1-0 parcial en un partido que terminó empatado 2-2 en el Emirates Stadium.

Al convertir ese tanto, el inglés puso una rodilla en el piso y apuntó hacia el cielo con un dedo índice, tal como lo hacía el Matador. De todas formas, nunca aclaró si su inspiración fue efectivamente la leyenda chilena.

¿Cuándo juegan Arsenal y Bukayo Saka la final de la Champions League?

Arsenal y su delantero Bukayo Saka disputarán la final de la Champions League el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas contra el ganador de la tremenda llave de Bayern vs PSG. El elenco francés ganó la ida por 5-4 en Francia.