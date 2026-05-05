Arsenal venció por 1-0 a Atlético Madrid en el Emirates Stadium de Londres y clasificó a la gran final de la Champions League con un 2-1 global, dando otro paso más en una excelente temporada de la mano del entrenador Mikel Arteta, en la que está pudiendo levantarse de un bajón sufrido en las últimas semanas.

En la definición de la Liga de Campeones enfrentarán al ganador de la espectacular serie de Bayern vs PSG, los que juegan la vuelta este miércoles 6 de mayo a las 15:00 horas en Alemania, tras el 5-4 a favor de los franceses en la ida en París.

Los goles de Arsenal vs Atlético de Madrid por la Champions League

La apertura de la cuenta para Arsenal llegó en el epilogo del primer tiempo a través de Bukayo Saka. El delantero inglés aprovechó un rebote que dejó en área chica el portero Jan Oblak tras un remate de Leandro Trossard.

Saka tiene cierta proximidad con el público chileno por dos motivos: el primero es que ha expresado públicamente que uno de sus ídolos en el fútbol es Alexis Sánchez, quien justamente brilló en los Gunners entre 2014 y 2018, mientras que la segunda razón es que en febrero de este año celebró un gol como Marcelo Salas, apuntando con uno de sus dedos índices al cielo, aunque nunca aclaro si realmente se inspiró en el Matador.

¿Cuántas finales de Champions League ha jugado Arsenal?

La única final de Champions League que ha jugado Arsenal fue en la temporada 2005-06. En aquella ocasión, los Gunners perdieron por 2-1 ante FC Barcelona, elenco que remontó en la recta decisiva del partido pese a jugar más de 70 minutos con un hombre de más, por la temprana expulsión del arquero Jens Lehmann en el elenco inglés.

Sol Campbell abrió la cuenta en los 37 minutos, mientras que para los españoles convirtieron Samuel Eto’o (76′) y Juliano Belletti (81′) en el Stade de France de París.

Los Cañoneros venían de eliminar en semifinales al Villarreal de Manuel Pellegrini, con el recordado penal perdido en el último minuto de Juan Román Riquelme ante la tapada de Lehmann, figura del equipo junto al francés Thierry Henry.

Estadísticas de Arsenal vs Atlético de Madrid por la Champions League 2025-26

Waiting for data available.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025-26?

La final de la Champions League entre Arsenal y el ganador de Bayern vs PSG se juega el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas de Chile.

Para ver este duelo debes acceder a la señal de TV cable de ESPN o la plataforma de pago de streaming de Disney + Premium.