Deportes Santa Cruz lleva 24 horas con técnico nuevo y ya enfrenta su primer problema: Dalcio Giovagnoli no estará en el banco este sábado cuando el equipo visite a Deportes Recoleta en Santiago. El argentino, anunciado este lunes, necesita algunos días para resolver su vuelta a Chile antes de asumir formalmente. Mientras tanto, el club sigue penúltimo en Primera B.

El partido ante Recoleta que se jugará el sábado 9 de mayo, cierra el interinato de Nelson Garrido con un balance de un empate y una derrota. No es el historial de alguien que consolidó al equipo, pero tampoco hundió más el barco tras la salida de John Armijo. El problema es la tabla: Santa Cruz está a un puesto del descenso directo con once fechas disputadas.

¿Qué trae Dalcio Giovagnoli que no tuvo Santa Cruz antes?

El debut oficial de Giovagnoli está agendado para el lunes 18 de mayo, a las 19:00 horas, en el estadio Joaquín Muñoz García, ante Deportes Temuco. Será su primer partido al frente del equipo, y el contexto del equipo le exige que no tenga un largo periodo de adaptación y consiga sumar de inmediato.

Giovagnoli ya demostró en Chile que puede trabajar con recursos limitados: en 2015 ganó el primer y único título de Primera División con Cobresal, y en 2012 llevó a Rangers de Talca a semifinales del Torneo de Clausura. Ambos casos comparten un denominador: planteles sin estrellas, rendimiento colectivo y solidez defensiva como base. Eso es exactamente lo que Santa Cruz necesita ahora, con nueve fechas por delante para salir del pozo.

Además, según informó el sitio Primera B, el entrenador trasandino llegará con el excentral Damián Ledesma que fue figura en Rangers el 2012.

¿Qué tan difícil es el partido de Deportes Santa Cruz ante Recoleta?

Recoleta no llega cómodo al duelo con el equipo de Santa Cruz. El conjunto capitalino necesita sumar para no perderle pisada a los que pelean en los puestos de arriba, lo que convierte este partido en uno donde los locales van a salir a ganar desde el inicio. Santa Cruz llega de visita, sin su nuevo técnico y con un plantel que no ha encontrado funcionamiento estable en lo que va del torneo.

Para el club unionista, lo ideal sería sacar algo positivo de Santiago antes del debut de Giovagnoli. Llegar a la fecha 12 con tres puntos más cambia el escenario que heredará el ex Cobresal, un punto o cero lo dejan trabajando contra el reloj desde el primer entrenamiento.