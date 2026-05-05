Palestino enfrenta este miércoles 6 de mayo un partido que puede marcar su futuro en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro árabe visita a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario con solo 2 puntos, todavía sin triunfos en el Grupo F y a cuatro unidades del líder uruguayo, que manda la zona con 6. Grêmio y Deportivo Riestra aparecen con 4, por lo que el Tino necesita sumar para no quedar demasiado lejos antes de las dos últimas fechas.

El equipo chileno llega tras empatar 0-0 con Grêmio en La Cisterna, en un partido donde Sebastián Pérez sostuvo el cero y fue protagonista de una secuencia insólita: Carlos Vinícius falló el mismo penal en tres ocasiones en seis minutos. Ahora, Palestino tendrá además el estreno de Guillermo Farré como técnico, tras la salida de Cristian “Nona” Muñoz. El debut no será simple: al frente estará un City Torque que ya le ganó 2-0 en Santiago, que no ha perdido como local por Copa Sudamericana y que tiene en Salomón Rodríguez, ex Colo Colo, a una de sus principales amenazas ofensivas.

¿Qué canal transmite Montevideo City Torque vs Palestino EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Montevideo City Torque vs Palestino?

Se juega este miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

📅 Miércoles 6 de mayo de 2026

🕕 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Centenario, Montevideo

El duelo corresponde a la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Montevideo City Torque vs Palestino ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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¿Dónde ver GRATIS Montevideo City Torque vs Palestino?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

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Formaciones de Montevideo City Torque vs Palestino

XI Montevideo City Torque

Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Ezequiel Busquets; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

XI Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Julián Fernández; Martín Araya, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, César Munder; Nelson Da Silva.

Árbitros designados para Montevideo City Torque vs Palestino

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

Asistente 1: Migdalia Rodríguez (Venezuela)

Asistente 2: Paolo García (Venezuela)

Cuarto árbitro: Emikar Calderas (Venezuela)

VAR: Stefani Escobar (Venezuela)

AVAR: José Martínez (Venezuela)

Asesor: Cleidy Ribeiro (Brasil)

Quality Manager: Pericles Cortes (Brasil)

¿Cómo llegan Montevideo City Torque vs Palestino a la Copa Sudamericana?

Palestino llega obligado a sumar para no quedar demasiado lejos de la pelea por la clasificación.

El cuadro chileno todavía no gana en esta edición y suma 2 puntos tras tres fechas. Viene de igualar sin goles ante Grêmio, un resultado valioso por el rival, pero insuficiente por la tabla. En la fecha anterior, Deportivo Riestra derrotó 2-1 a Montevideo City Torque y se metió de lleno en la pelea, dejando al Tino como el equipo con menos margen del Grupo F.

La visita a Uruguay tendrá además un condimento especial: será el estreno continental de Guillermo Farré en la banca árabe. El técnico argentino fue presentado hace pocos días como reemplazante de Cristian Muñoz y tendrá una primera prueba pesada ante el líder del grupo.

Montevideo City Torque llega como puntero, pero ya sin puntaje ideal.

El equipo uruguayo lidera con 6 puntos, aunque viene de perder 2-1 ante Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro. En ese partido, Facundo Silvera abrió la cuenta con un tiro libre, pero Juan Randazzo lo dio vuelta con dos goles para el cuadro argentino. Además, Kevin Silva falló una ocasión increíble con el arco vacío, una jugada que pudo cambiar el desarrollo del encuentro.

Aun así, City Torque tiene un respaldo fuerte: no ha perdido como local en la Copa Sudamericana tras seis partidos, con tres triunfos y tres empates. En la ida también marcó diferencias ante Palestino, al vencerlo 2-0 en La Cisterna con gol de Salomón Rodríguez, delantero ex Colo Colo que llega como una de las principales cartas ofensivas del equipo uruguayo.

Desde los datos, el partido también muestra un choque de estilos. Palestino ha usado con frecuencia el juego directo: sus saques de arco promedian 52,1 metros por lanzamiento, la cuarta cifra más alta de la fase de grupos. Además, el 27,3% de sus remates fueron de cabeza, el tercer registro más alto de la ronda. City Torque, en cambio, es uno de los equipos que menos ataques directos sufrió en el torneo, con apenas uno, y suele administrar mejor los ritmos cuando juega en el Centenario.

¿Cómo está la tabla del Grupo F de la Copa Sudamericana?

Palestino está último en una zona que todavía le da margen, pero ya no permite tropiezos.

Montevideo City Torque: 6 puntos

Grêmio: 4 puntos

Deportivo Riestra: 4 puntos

Palestino: 2 puntos

Palestino tiene un partido de alta presión en Montevideo: sumar lo mantiene con vida, pero una derrota puede dejarlo muy lejos antes del tramo final. Y con un técnico debutante en la banca, el duelo ante Torque puede marcar el verdadero punto de partida del nuevo ciclo árabe.