Everton y Palestino igualaron 2-2 este sábado en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, en un partido que tuvo de todo: goles, un penal polémico y una remontada viñamarina que recién se concretó sobre el final. Ambos equipos sumaron un punto que les permite mantenerse en sus respectivas posiciones dentro del Grupo C.

El partido arrancó con Palestino tomando el control del encuentro y sacando provecho de sus situaciones de peligro en los primeros minutos.

Los goles de Everton vs Palestino por la Copa de la Liga

El marcador se abrió a los 20 minutos con una gran jugada colectiva árabe: centro perfecto de Araya para Gonzalo Tapia, quien de primera mandó el balón al fondo de las redes para el 0-1 visitante.

La ventaja se amplió a los 37 minutos tras la sanción de un penal en contra de Araya. Ronnie Fernández se hizo cargo del cobro y con un remate rasante al palo derecho convirtió el 0-2, poniendo el marcador cuesta arriba para el Ruletero.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia la victoria palestina, Everton descontó antes del descanso. A los 45 minutos, un tiro libre de Chorri Palacios terminó en golazo para poner el 1-2 y darle vida al cuadro local de cara al segundo tiempo.

La igualdad llegó a los 86 minutos mediante pelota detenida. Tras un tiro de esquina de Everton, Diego Oyarzún saltó más que su marcador y de cabeza convirtió el 2-2 definitivo, desatando la euforia en Sausalito.

¿Qué deja este empate en el Grupo C?

El resultado dejó a Everton con 4 puntos y a Palestino con 2 unidades, ambos manteniendo sus posiciones en la tabla del Grupo C. Un punto que le sabe a poco al conjunto árabe, que llegó a estar dos goles arriba, pero que al conjunto Oro y Cielo le supo a remontada heroica.

En la próxima fecha, los viñamarinos visitarán a O’Higgins el 10 de mayo a las 20:00 horas, mientras que el Tetracolor recibirá a Deportes Limache el lunes 11 de mayo, también a las 20:00 horas.

Así quedó la tabla del Grupo C de la Copa de la Liga