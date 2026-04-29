Un increíble “invitado” tuvo este miércoles Palestino en la Copa Sudamericana 2026, ya que un exjugador de FC Barcelona visitó el estadio Municipal de La Cisterna con la camiseta de Gremio, lo que obviamente es un lujo en nuestras canchas, aunque no fue factor en el empate 0-0 entre ambos elencos.

Se trata de Martin Braithwaite: el delantero danés de 34 años militó en FC Barcelona entre 2019 y 2022. De hecho, en parte de esa experiencia, fue compañero de Arturo Vidal en el elenco culé.

Martín Braithwaite en Gremio y FC Barcelona – © IMAGO

Braithwaite jugó, además, en elencos como Espanyol, Middlesbrough de Inglaterra, Toulouse y Girondins de Bordeaux de Francia, entre otros elencos europeos.

Un exfutbolista de Chelsea y Arsenal también estuvo en La Cisterna ante Palestino

También hubo otro futbolista que estuvo en gigantes mundiales como Chelsea y Arsenal: el brasileño Willian. El delantero extremo tuvo un tremendo prime en el fútbol internacional y militó entre 2013 y 2021 en los mencionados clubes londinenses, disputando siete temporadas en los Blues y una en los Gunners.

Willian en Gremio – © IMAGO

Ese buen momento lo llevó a la Selección Brasileña y jugar el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que falló un penal contra Chile en la recordada definición en los octavos de final. Igualmente estuvo en la Copa América 2015 organizada en nuestro país, en la que el Scratch llegó hasta los cuartos de final y el campeón fue La Roja.

Palestino sacó un valioso punto ante Gremio en la Copa Sudamericana 2026

Palestino empató 0-0 ante Gremio y acumulo dos puntos en la Copa Sudamericana 2026, registro que no es bueno después de tres fechas, aunque el competir ante un gigante de nuestro continente hace ilusionarse de cara a lo que viene de la mano del DT Guillermo Farré.

Los Árabes están últimos, pero a apenas dos unidades del segundo puesto de clasificación a los play-offs del torneo, por lo que hay opciones aún en los tres duelos que restan.

Su próximo desafío en la competición es el duelo contra Montevideo City Torque en Uruguay, el miércoles 6 de mayo a las a las 18:00 horas de Chile.