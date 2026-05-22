Unión La Calera enfrenta a Palestino este sábado 23 de mayo desde las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
¿Quién transmite La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026?
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: TNT Sports en HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026?
- Fecha: Sábado 23 de mayo
- Hora: 20:00 horas
- Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera
Árbitros de La Calera vs Palestino
- Árbitro: Gastón Philippe
- 1er asistente: Leslie Vásquez
- 2do asistente: Diego Gamboa
- 4to árbitro: Claudio Díaz
- VAR: Miguel Araos
- AVAR: Joaquín Arrué
¿Cómo llegan La Calera y Palestino?
Unión La Calera llega golpeada a este encuentro tras caer la fecha pasada ante Huachipato por 3-1. Los cementeros se encuentran en zona de descenso con 10 puntos, por lo que necesitan sumar para comenzar a salir del fondo.
Por su parte, viene de sufrir una dolorosa derrota en la Copa Sudamericana, donde cayó por 2-0 en su visita a Gremio, con la que quedó sin opciones a nivel internacional. Por ello, buscará dar vuelta la página ante los caleranos.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 29 de agosto de 2025 con triunfo para el Tino Tino que en aquella oportunidad también jugó de forastero.
Formaciones de La Calera vs Palestino
Formación de La Calera
Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Kevin Méndez, Camilo Moya, Bayron Oyarzo; Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.
Formación de Palestino
Sebastián Pérez; Ian Gárquez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León; Francisco Montes, Nicolás Meza, César Munder, Sebastián Gallegos, Bryan Carrasco; Nelson da Silva. DT: Guillermo Farré.
