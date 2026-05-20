Palestino vivió una noche para el olvido en la Arena do Gremio. Los árabes, obligados a ganar para mantener con vida sus opciones, cayeron por 2-0 ante Gremio por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y quedaron eliminados de la competencia continental.
Con esta derrota, el equipo de Guillermo Farré se mantuvo en el último lugar del Grupo F con apenas 2 puntos y ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la siguiente fase. El Tino-Tino, que llegaba a Porto Alegre necesitando un triunfo a toda costa, no logró sostener su arco y se despidió del torneo en una jornada para el olvido. Gremio, en tanto, llegó a 10 unidades y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs de octavos.
Los goles de Gremio vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026
La apertura de la cuenta llegó muy temprano, a los 4 minutos del primer tiempo. Sebastián Pérez contuvo a medias un remate de distancia y el danés exFC Barcelona Martin Braithwaite apareció oportuno en el rebote para vencer al portero chileno y poner el 1-0 para el local.
Los aurinegros intentaron emparejar las acciones, pero se toparon con un Weverton firme y con la última línea brasileña bien parada. César Munder tuvo la chance más clara del Tino Tino sobre los 58 minutos, pero su definición se estrelló contra el cuerpo del arquero gaúcho.
El golpe definitivo llegó a los 68 minutos. Enzo Roco despejó de cabeza hacia el centro del campo y la pelota quedó servida para Cristian Pavón, quien sacó un furioso derechazo que se metió en el arco defendido por Sebastián Pérez para decretar el 2-0 definitivo. Sobre el final, Nelson Da Silva tuvo el descuento mano a mano con Weverton, pero Walter Kannemann sacó la pelota sobre la línea con una barrida providencial que terminó por liquidar las ilusiones árabes.
Estadísticas de Gremio vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026
- Martin Braithwaite 4′
- Cristian Pavon 68′
- Leonel Perez 44′
- Viery 62′
- Riquelme Freitas 89′
- Ronnie Fernandez 3′
- Julian Fernandez 38′
- Ian Garguez 55′
- Bryan Carrasco 58′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Pavon
Gabriel
Enamorado
Mec
Eduardo
Perez
Noriega
Amuzu
Braithwaite
- Entrenador
-
0Luis Castro
- Suplentes
-
24Thiago Stallbaum
-
38Caio Paulista
-
11Miguel Monsalve
-
77Andre
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39Tiago
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3Wagner Leonardo
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17Dodi
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21Tete
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95Carlos Vinicius
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14Luis Aquino Marcos Rocha
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4Walter Kannemann
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65Riquelme Freitas
Perez
Salgado
Espinoza
Roco
Leon
Gallegos
Fernandez
Carrasco
Montes
Alegria
Fernandez
- Entrenador
-
0Guillermo Farre
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
21Martin Araya
-
16Jose Bizama
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8Nicolas Meza
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4Antonio Ceza
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29Ian Garguez
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19Nelson Da Silva
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20Gonzalo Tapia
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13Albert Gomez
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27Cesar Munder
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6Fernando Meza
¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?
Sin opciones en la Copa Sudamericana, los árabes deberán enfocarse de lleno en el plano local. El próximo compromiso de Palestino será por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional ante Unión La Calera este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas.
Su última presentación en la fase de grupos del torneo continental será ante Deportivo Riestra, el martes 26 a las 18:00 horas en La Cisterna.