Palestino vivió una noche para el olvido en la Arena do Gremio. Los árabes, obligados a ganar para mantener con vida sus opciones, cayeron por 2-0 ante Gremio por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y quedaron eliminados de la competencia continental.

Con esta derrota, el equipo de Guillermo Farré se mantuvo en el último lugar del Grupo F con apenas 2 puntos y ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la siguiente fase. El Tino-Tino, que llegaba a Porto Alegre necesitando un triunfo a toda costa, no logró sostener su arco y se despidió del torneo en una jornada para el olvido. Gremio, en tanto, llegó a 10 unidades y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs de octavos.

Los goles de Gremio vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

La apertura de la cuenta llegó muy temprano, a los 4 minutos del primer tiempo. Sebastián Pérez contuvo a medias un remate de distancia y el danés exFC Barcelona Martin Braithwaite apareció oportuno en el rebote para vencer al portero chileno y poner el 1-0 para el local.

Los aurinegros intentaron emparejar las acciones, pero se toparon con un Weverton firme y con la última línea brasileña bien parada. César Munder tuvo la chance más clara del Tino Tino sobre los 58 minutos, pero su definición se estrelló contra el cuerpo del arquero gaúcho.

El golpe definitivo llegó a los 68 minutos. Enzo Roco despejó de cabeza hacia el centro del campo y la pelota quedó servida para Cristian Pavón, quien sacó un furioso derechazo que se metió en el arco defendido por Sebastián Pérez para decretar el 2-0 definitivo. Sobre el final, Nelson Da Silva tuvo el descuento mano a mano con Weverton, pero Walter Kannemann sacó la pelota sobre la línea con una barrida providencial que terminó por liquidar las ilusiones árabes.

Estadísticas de Gremio vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Gremio
20/05/2026 20:00
2
0
Segunda parte
Palestino
  • Martin Braithwaite 4′
  • Cristian Pavon 68′
  • Leonel Perez 44′
  • Viery 62′
  • Riquelme Freitas 89′
  • Ronnie Fernandez 3′
  • Julian Fernandez 38′
  • Ian Garguez 55′
  • Bryan Carrasco 58′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
89 ‘
Gremio
Tarjeta amarilla : Riquelme Freitas
78 ‘
Palestino
Sustitución entra : Nelson Da Silva
78 ‘
Palestino
Sustitución sale : Ronnie Fernandez
78 ‘
Palestino
Sustitución entra : Martin Araya
78 ‘
Palestino
Sustitución sale : Bryan Carrasco
78 ‘
Gremio
Sustitución entra : Wagner Leonardo
78 ‘
Gremio
Sustitución sale : Viery
78 ‘
Gremio
Sustitución entra : Tete
78 ‘
Gremio
Sustitución sale : Jose Enamorado
69 ‘
Palestino
Sustitución entra : Gonzalo Tapia
69 ‘
Palestino
Sustitución sale : Francisco Montes
68 ‘
Gremio
Gol regular : Cristian Pavon
66 ‘
Gremio
Sustitución entra : Carlos Vinicius
66 ‘
Gremio
Sustitución sale : Gabriel Mec
66 ‘
Gremio
Sustitución entra : Walter Kannemann
66 ‘
Gremio
Sustitución sale : Luis Eduardo
62 ‘
Gremio
Tarjeta amarilla : Viery
58 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Bryan Carrasco
55 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Ian Garguez
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ian Garguez
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Dilan Salgado
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Cesar Munder
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Ian Alegria
46 ‘
Gremio
Sustitución entra : Riquelme Freitas
46 ‘
Gremio
Sustitución sale : Leonel Perez
44 ‘
Gremio
Tarjeta amarilla : Leonel Perez
38 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Julian Fernandez
4 ‘
Gremio
Gol regular : Martin Braithwaite
3 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez
Amonestación para Riquelme Freitas.
Cambio: se retira Ronnie Fernandez y entra en su lugar Nelson Da Silva.
Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Martin Araya.
Cambio: se retira Viery y entra en su lugar Wagner Leonardo.
Cambio: se retira Jose Enamorado y entra en su lugar Tete.
Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Gonzalo Tapia.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Cristian Pavon!
Cambio: se retira Gabriel Mec y entra en su lugar Carlos Vinicius.
Cambio: se retira Luis Eduardo y entra en su lugar Walter Kannemann.
Amonestación para Viery.
Amonestación para Bryan Carrasco.
Amonestación para Ian Garguez.
Cambio: se retira Dilan Salgado y entra en su lugar Ian Garguez.
Cambio: se retira Leonel Perez y entra en su lugar Riquelme Freitas.
Cambio: se retira Ian Alegria y entra en su lugar Cesar Munder.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +8 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Leonel Perez.
Amonestación para Julian Fernandez.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Martin Braithwaite!
Amonestación para Ronnie Fernandez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Gremio
4-2-3-1
Cristian Pavon 7
Cristian
Pavon
Pedro Gabriel 54
Pedro
Gabriel
Jose Enamorado 99
Jose
Enamorado
Gabriel Mec 37
Gabriel
Mec
Weverton 1
Weverton
Luis Eduardo 43
Luis
Eduardo
Viery 44
Viery
Leonel Perez 33
Leonel
Perez
Erick Noriega 19
Erick
Noriega
Francis Amuzu 9
Francis
Amuzu
Martin Braithwaite 22
Martin
Braithwaite
  • Entrenador
  • 0
    Luis Castro
  • Suplentes
  • 24
    Thiago Stallbaum
  • 38
    Caio Paulista
  • 11
    Miguel Monsalve
  • 77
    Andre
  • 39
    Tiago
  • 3
    Wagner Leonardo
  • 17
    Dodi
  • 21
    Tete
  • 95
    Carlos Vinicius
  • 14
    Luis Aquino Marcos Rocha
  • 4
    Walter Kannemann
  • 65
    Riquelme Freitas
Palestino
4-2-3-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Dilan Salgado 24
Dilan
Salgado
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Jason Leon 23
Jason
Leon
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Ian Alegria 30
Ian
Alegria
Ronnie Fernandez 9
Ronnie
Fernandez
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Farre
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 21
    Martin Araya
  • 16
    Jose Bizama
  • 8
    Nicolas Meza
  • 4
    Antonio Ceza
  • 29
    Ian Garguez
  • 19
    Nelson Da Silva
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 13
    Albert Gomez
  • 27
    Cesar Munder
  • 6
    Fernando Meza
15
Faltas Cometidas
15
0
Fuera de Juego
0
58
Posesión de Balón
42
3
Tarjetas Amarillas
4
4
Tiros Fuera
3
3
Tiros a Puerta
4
3
Corners
10
0
Tarjetas Rojas
0
7
Saques de Portería
4
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
3
Paradas
1
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
1
Corners 1ª Mitad
2
2
Corners 2ª Mitad
7
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
12
8
Faltas Cometidas 2ª Mitad
2
Last Confrontations
GRE 2 – 0 PAL 20/05/2026
PAL 0 – 0 GRE 29/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

Sin opciones en la Copa Sudamericana, los árabes deberán enfocarse de lleno en el plano local. El próximo compromiso de Palestino será por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional ante Unión La Calera este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas.

Su última presentación en la fase de grupos del torneo continental será ante Deportivo Riestra, el martes 26 a las 18:00 horas en La Cisterna.