Palestino vivió una noche para el olvido en la Arena do Gremio. Los árabes, obligados a ganar para mantener con vida sus opciones, cayeron por 2-0 ante Gremio por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y quedaron eliminados de la competencia continental.

Con esta derrota, el equipo de Guillermo Farré se mantuvo en el último lugar del Grupo F con apenas 2 puntos y ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la siguiente fase. El Tino-Tino, que llegaba a Porto Alegre necesitando un triunfo a toda costa, no logró sostener su arco y se despidió del torneo en una jornada para el olvido. Gremio, en tanto, llegó a 10 unidades y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs de octavos.

Los goles de Gremio vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

La apertura de la cuenta llegó muy temprano, a los 4 minutos del primer tiempo. Sebastián Pérez contuvo a medias un remate de distancia y el danés exFC Barcelona Martin Braithwaite apareció oportuno en el rebote para vencer al portero chileno y poner el 1-0 para el local.

Los aurinegros intentaron emparejar las acciones, pero se toparon con un Weverton firme y con la última línea brasileña bien parada. César Munder tuvo la chance más clara del Tino Tino sobre los 58 minutos, pero su definición se estrelló contra el cuerpo del arquero gaúcho.

El golpe definitivo llegó a los 68 minutos. Enzo Roco despejó de cabeza hacia el centro del campo y la pelota quedó servida para Cristian Pavón, quien sacó un furioso derechazo que se metió en el arco defendido por Sebastián Pérez para decretar el 2-0 definitivo. Sobre el final, Nelson Da Silva tuvo el descuento mano a mano con Weverton, pero Walter Kannemann sacó la pelota sobre la línea con una barrida providencial que terminó por liquidar las ilusiones árabes.

Estadísticas de Gremio vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Gremio 2 0 Segunda parte Palestino Martin Braithwaite 4′

Cristian Pavon 68′ Leonel Perez 44′

Viery 62′

Riquelme Freitas 89′ Ronnie Fernandez 3′

Ronnie Fernandez 3′ Julian Fernandez 38′

Julian Fernandez 38′ Ian Garguez 55′

Ian Garguez 55′ Bryan Carrasco 58′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 89 ‘ Gremio Tarjeta amarilla : Riquelme Freitas 78 ‘ Palestino Sustitución entra : Nelson Da Silva 78 ‘ Palestino Sustitución sale : Ronnie Fernandez 78 ‘ Palestino Sustitución entra : Martin Araya 78 ‘ Palestino Sustitución sale : Bryan Carrasco 78 ‘ Gremio Sustitución entra : Wagner Leonardo 78 ‘ Gremio Sustitución sale : Viery 78 ‘ Gremio Sustitución entra : Tete 78 ‘ Gremio Sustitución sale : Jose Enamorado 69 ‘ Palestino Sustitución entra : Gonzalo Tapia 69 ‘ Palestino Sustitución sale : Francisco Montes 68 ‘ Gremio Gol regular : Cristian Pavon 66 ‘ Gremio Sustitución entra : Carlos Vinicius 66 ‘ Gremio Sustitución sale : Gabriel Mec 66 ‘ Gremio Sustitución entra : Walter Kannemann 66 ‘ Gremio Sustitución sale : Luis Eduardo 62 ‘ Gremio Tarjeta amarilla : Viery 58 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Bryan Carrasco 55 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Ian Garguez 46 ‘ Palestino Sustitución entra : Ian Garguez 46 ‘ Palestino Sustitución sale : Dilan Salgado 46 ‘ Palestino Sustitución entra : Cesar Munder 46 ‘ Palestino Sustitución sale : Ian Alegria 46 ‘ Gremio Sustitución entra : Riquelme Freitas 46 ‘ Gremio Sustitución sale : Leonel Perez 44 ‘ Gremio Tarjeta amarilla : Leonel Perez 38 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Julian Fernandez 4 ‘ Gremio Gol regular : Martin Braithwaite 3 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez Amonestación para Riquelme Freitas. Cambio: se retira Ronnie Fernandez y entra en su lugar Nelson Da Silva. Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Martin Araya. Cambio: se retira Viery y entra en su lugar Wagner Leonardo. Cambio: se retira Jose Enamorado y entra en su lugar Tete. Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Gonzalo Tapia. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Cristian Pavon! Cambio: se retira Gabriel Mec y entra en su lugar Carlos Vinicius. Cambio: se retira Luis Eduardo y entra en su lugar Walter Kannemann. Amonestación para Viery. Amonestación para Bryan Carrasco. Amonestación para Ian Garguez. Cambio: se retira Dilan Salgado y entra en su lugar Ian Garguez. Cambio: se retira Leonel Perez y entra en su lugar Riquelme Freitas. Cambio: se retira Ian Alegria y entra en su lugar Cesar Munder. Ya en juego el segundo tiempo. [ +8 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Leonel Perez. Amonestación para Julian Fernandez. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Martin Braithwaite! Amonestación para Ronnie Fernandez. El árbitro da inicio al encuentro. Gremio Gremio 4-2-3-1 7 Cristian

Pavon 54 Pedro

Gabriel 99 Jose

Enamorado 37 Gabriel

Mec 1 Weverton 43 Luis

Eduardo 44 Viery 33 Leonel

Perez 19 Erick

Noriega 9 Francis

Amuzu 22 Martin

Braithwaite Entrenador

0 Luis Castro

Suplentes

24 Thiago Stallbaum



38 Caio Paulista



11 Miguel Monsalve



77 Andre



39 Tiago



3 Wagner Leonardo



17 Dodi



21 Tete



95 Carlos Vinicius



14 Luis Aquino Marcos Rocha



4 Walter Kannemann



65 Riquelme Freitas

Palestino Palestino 4-2-3-1 25 Sebastian

Perez 24 Dilan

Salgado 2 Vicente

Espinoza 3 Enzo

Roco 23 Jason

Leon 18 Sebastian

Gallegos 5 Julian

Fernandez 7 Bryan

Carrasco 15 Francisco

Montes 30 Ian

Alegria 9 Ronnie

Fernandez Entrenador

0 Guillermo Farre

Suplentes

1 Sebastian Salas



21 Martin Araya



16 Jose Bizama



8 Nicolas Meza



4 Antonio Ceza



29 Ian Garguez



19 Nelson Da Silva



20 Gonzalo Tapia



13 Albert Gomez



27 Cesar Munder



6 Fernando Meza

15 Faltas Cometidas 15 0 Fuera de Juego 0 58 Posesión de Balón 42 3 Tarjetas Amarillas 4 4 Tiros Fuera 3 3 Tiros a Puerta 4 3 Corners 10 0 Tarjetas Rojas 0 7 Saques de Portería 4 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 3 Paradas 1 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 1 Corners 1ª Mitad 2 2 Corners 2ª Mitad 7 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 12 8 Faltas Cometidas 2ª Mitad 2 Last Confrontations GRE 2 – 0 PAL 20/05/2026 PAL 0 – 0 GRE 29/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

Sin opciones en la Copa Sudamericana, los árabes deberán enfocarse de lleno en el plano local. El próximo compromiso de Palestino será por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional ante Unión La Calera este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas.

Su última presentación en la fase de grupos del torneo continental será ante Deportivo Riestra, el martes 26 a las 18:00 horas en La Cisterna.