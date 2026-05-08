Palestino y Deportes Limache se medirán el próximo lunes 11 de mayo en el Estadio Municipal de La Pintana desde las 18:30 horas por la quinta jornada de la Copa de la Liga 2026. El duelo entre Baisanos y Tomateros es crucial para el desarrollo del Grupo C, ya que un resultado que no sea victoria para la visita podría sellar la clasificación a la próxima fase de O’Higgins, quien debe cumplir su misión ante Everton de local.

En la primera edición de la competencia, el Tino Tino no logró demostrar su mejor nivel y en la fecha 5 ya no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase, ya que se posiciona último con solamente dos puntos. Por su parte, Limache es el escolta del Grupo C con 6 unidades, dos menos que el Capo de Provincia, por lo que en estas dos últimas fechas no depende de sí mismo para avanzar a las semifinales del torneo.

¿Dónde y cómo ver en vivo Palestino vs Limache?

El duelo entre Palestino y Limache será transmitido por las señales de TNT Sports Premium por la tv, mientras que la opción para ver el partido por streaming estará a cargo de la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Everton?

Fecha: Lunes 11 de mayo.

Hora: 20:00 horas.

Estadio: Municipal de La Pintana.

El juez central del compromiso será Nicolás Millas, quien será asistido por Aldo Gomez, Jean Araya y Matías Valenzuela, que será cuarto árbitro. Por su parte, los colegiados que estarán en el VAR y en el AVAR serán Reiniero Alvarado y Claudio Urrutia respectivamente.

¿Cómo llegan Palestino y Limache a la Fecha 5 de la Copa de la Liga?

Palestino pasa por un complejo presente, debido a que esta semana cayó ante Montevideo City Torque por la mínima en la Copa Sudamericana 2026 y en la jornada Everton le arrebató la victoria por la Copa de la Liga, en un duelo que concluyó 2-2. Los Baisanos llegan a la quinta fecha sin oportunidades de clasificar a la siguiente fase de la competencia nacional.

Por su parte, Limache igualó por la cuenta mínima ante O’Higgins de local por la cuarta jornada de la Copa de la Liga. Los Tomateros se encuentran como escoltas del Grupo C y no dependen de sí mismos para clasificar a la siguiente fase, ya que necesitan que el Capo de Provincia enrede puntos en sus últimos dos encuentros del torneo.

Formaciones probables para Palestino vs Limache

Probable formación de Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Julián Fernández; Martín Araya, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, César Munder; Nelson Da Silva. DT: Guillermo Farré.

Probable formación de Limache: Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Ramón Martínez, Cesar Fuentes, Jean Meneses; Joaquín Montecinos, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Tabla de posiciones Grupo C de la Copa de la Liga 2026