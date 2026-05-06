Palestino perdió por 1-0 contra Montevideo City Torque en el estadio Centenario (Uruguay), quedando prácticamente eliminado de la Copa Sudamericana 2026. Los Árabes dependen de un milagro para clasificar a la ronda de play-offs previa a los octavos de final del torneo continental.

Los Tetracolores no han marcado goles hasta el momento en el certamen y para avanzar no dependen de sí mismos, dado que requieren de dos triunfos, pero también de otro resultado en el Grupo F.

Los goles de Torque vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Torque anotó su único tanto en el segundo tiempo: Franco Pizzichillo marcó en los 51′ con un remate de media distancia que no pudo contener el portero Sebastián “Zanahoria” Pérez, quien había estado bien para evitar la caída de su pórtico en el primer tiempo, pero en esta jugada no lo logró.

Palestino mostró poco y nada en el encuentro, pero en los minutos finales entró con muchas ganas Gonzalo Tapia, quien venía de terminar el fin de semana con una sequía de un año sin convertir.

Primero tuvo un disparo cruzado que se fue por poco del arco del exUnión Española Franco Torgnascioli, pero en los 90′ tuvo una inmejorable posibilidad, ya que se encontró con un balón en el área chica del conjunto uruguayo, pero mandó el balón por un costado. ¡Increíble!

Finalmente en los 90+4′ sacó un derechazo muy colocado que sacó con la punta de los dedos Torgnascioli.

Estadísticas de Torque vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Club Atlético Torque 1 0 Half Time : 0 0 Finalizado Palestino Franco Pizzichillo 51′ Ramiro Lecchini 30′

Franco Pizzichillo 52′ Francisco Montes 38′

Francisco Montes 38′ Nelson Da Silva 66′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 84 ‘ Club Atlético Torque Sustitución entra : Diego Guzman 84 ‘ Club Atlético Torque Sustitución sale : Franco Pizzichillo 81 ‘ Palestino Sustitución entra : Gonzalo Tapia 81 ‘ Palestino Sustitución sale : Nelson Da Silva 73 ‘ Club Atlético Torque Sustitución entra : Juan Quintana 73 ‘ Club Atlético Torque Sustitución sale : Ramiro Lecchini 70 ‘ Palestino Sustitución entra : Jason Leon 70 ‘ Palestino Sustitución sale : Francisco Montes 70 ‘ Palestino Sustitución entra : Martin Araya 70 ‘ Palestino Sustitución sale : Bryan Carrasco 66 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Nelson Da Silva 52 ‘ Club Atlético Torque Tarjeta amarilla : Franco Pizzichillo 51 ‘ Club Atlético Torque Gol regular : Franco Pizzichillo 46 ‘ Palestino Sustitución entra : Ronnie Fernandez 46 ‘ Palestino Sustitución sale : Cesar Munder 38 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Francisco Montes 30 ‘ Club Atlético Torque Tarjeta amarilla : Ramiro Lecchini Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Jason Leon. Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Martin Araya. Amonestación para Nelson Da Silva. Amonestación para Franco Pizzichillo. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Franco Pizzichillo! Cambio: se retira Cesar Munder y entra en su lugar Ronnie Fernandez. Ya en juego el segundo tiempo. [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Francisco Montes. Amonestación para Ramiro Lecchini. El árbitro da inicio al encuentro. Club Atlético Torque Club Atlético Torque 4-3-3 1 Franco

Torgnascioli 17 Eduardo

Aguero 2 Franco

Romero 24 Gary

Kagelmacher 26 Facundo

Silvera 5 Franco

Pizzichillo 14 Bautista

Kociubinski 20 Gonzalo

Montes 10 Esteban

Obregon 9 Salomon

Rodriguez 18 Ramiro

Lecchini Entrenador

0 Marcelo Mendez

Suplentes

12 Mathias Aguiar



13 Gaston Rodriguez



3 Kevin Silva



21 Nicolas Perez



27 Jose Taran



19 Diego Guzman



23 Lucas Dure



32 Sebastian Caceres



29 Facundo Martinez



30 Juan Quintana



11 Nahuel Da Silva



31 Andres Munoz

Palestino Palestino 4-3-3 25 Sebastian

Perez 29 Ian

Garguez 2 Vicente

Espinoza 3 Enzo

Roco 28 Dilan

Zuniga 15 Francisco

Montes 18 Sebastian

Gallegos 8 Nicolas

Meza 7 Bryan

Carrasco 19 Nelson

Da

Silva 27 Cesar

Munder Entrenador

0 Cristian Munoz

Suplentes

1 Sebastian Salas



13 Albert Gomez



30 Ian Alegria



9 Ronnie Fernandez



5 Julian Fernandez



21 Martin Araya



20 Gonzalo Tapia



16 Jose Bizama



24 Dilan Salgado



23 Jason Leon



4 Antonio Ceza

7 Faltas Cometidas 10 0 Fuera de Juego 1 45 Posesión de Balón 55 2 Tarjetas Amarillas 1 5 Tiros Fuera 4 2 Tiros a Puerta 2 0 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 4 Saques de Portería 7 0 Penaltis 0 11 Tiros Libres 0 2 Paradas 1 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 0 Corners 1ª Mitad 1 0 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 9 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 1 Last Confrontations PAL 0 – 2 CLU 14/04/2026

¿Qué necesita Palestino para clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana 2026?

Si Palestino quiere avanzar a los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 debe dar un giro de 180 grados a la campaña que ha tenido hasta el momento en el Grupo F. Los Tetracolores no han convertido goles en el torneo y ahora deben ganar sus dos partidos, pero ademas dependen de otro duelo.

Debe vencer a Gremio en Brasil el miércoles 20 de mayo a las 20:00 horas y después debe hacer lo propio el martes 26 a las 18:00 horas contra Riestra en La Cisterna.

Además, debe esperar que Torque le gane al elenco brasileño en la última fecha para que tomar el segundo puesto de su zona, dejando fuera a los de Porto Alegre.