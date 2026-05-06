Palestino perdió por 1-0 contra Montevideo City Torque en el estadio Centenario (Uruguay), quedando prácticamente eliminado de la Copa Sudamericana 2026. Los Árabes dependen de un milagro para clasificar a la ronda de play-offs previa a los octavos de final del torneo continental.

Los Tetracolores no han marcado goles hasta el momento en el certamen y para avanzar no dependen de sí mismos, dado que requieren de dos triunfos, pero también de otro resultado en el Grupo F.

Los goles de Torque vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Torque anotó su único tanto en el segundo tiempo: Franco Pizzichillo marcó en los 51′ con un remate de media distancia que no pudo contener el portero Sebastián “Zanahoria” Pérez, quien había estado bien para evitar la caída de su pórtico en el primer tiempo, pero en esta jugada no lo logró.

Palestino mostró poco y nada en el encuentro, pero en los minutos finales entró con muchas ganas Gonzalo Tapia, quien venía de terminar el fin de semana con una sequía de un año sin convertir.

Primero tuvo un disparo cruzado que se fue por poco del arco del exUnión Española Franco Torgnascioli, pero en los 90′ tuvo una inmejorable posibilidad, ya que se encontró con un balón en el área chica del conjunto uruguayo, pero mandó el balón por un costado. ¡Increíble!

Finalmente en los 90+4′ sacó un derechazo muy colocado que sacó con la punta de los dedos Torgnascioli.

Estadísticas de Torque vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
Club Atlético Torque
06/05/2026 18:00
1
0
Half Time : 0 0
Finalizado
Palestino
  • Franco Pizzichillo 51′
  • Ramiro Lecchini 30′
  • Franco Pizzichillo 52′
  • Francisco Montes 38′
  • Nelson Da Silva 66′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
84 ‘
Club Atlético Torque
Sustitución entra : Diego Guzman
84 ‘
Club Atlético Torque
Sustitución sale : Franco Pizzichillo
81 ‘
Palestino
Sustitución entra : Gonzalo Tapia
81 ‘
Palestino
Sustitución sale : Nelson Da Silva
73 ‘
Club Atlético Torque
Sustitución entra : Juan Quintana
73 ‘
Club Atlético Torque
Sustitución sale : Ramiro Lecchini
70 ‘
Palestino
Sustitución entra : Jason Leon
70 ‘
Palestino
Sustitución sale : Francisco Montes
70 ‘
Palestino
Sustitución entra : Martin Araya
70 ‘
Palestino
Sustitución sale : Bryan Carrasco
66 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Nelson Da Silva
52 ‘
Club Atlético Torque
Tarjeta amarilla : Franco Pizzichillo
51 ‘
Club Atlético Torque
Gol regular : Franco Pizzichillo
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ronnie Fernandez
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Cesar Munder
38 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Francisco Montes
30 ‘
Club Atlético Torque
Tarjeta amarilla : Ramiro Lecchini
Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Jason Leon.
Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Martin Araya.
Amonestación para Nelson Da Silva.
Amonestación para Franco Pizzichillo.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Franco Pizzichillo!
Cambio: se retira Cesar Munder y entra en su lugar Ronnie Fernandez.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Francisco Montes.
Amonestación para Ramiro Lecchini.
El árbitro da inicio al encuentro.
Club Atlético Torque
4-3-3
Franco Torgnascioli 1
Franco
Torgnascioli
Eduardo Aguero 17
Eduardo
Aguero
Franco Romero 2
Franco
Romero
Gary Kagelmacher 24
Gary
Kagelmacher
Facundo Silvera 26
Facundo
Silvera
Franco Pizzichillo 5
Franco
Pizzichillo
Bautista Kociubinski 14
Bautista
Kociubinski
Gonzalo Montes 20
Gonzalo
Montes
Esteban Obregon 10
Esteban
Obregon
Salomon Rodriguez 9
Salomon
Rodriguez
Ramiro Lecchini 18
Ramiro
Lecchini
  • Entrenador
  • 0
    Marcelo Mendez
  • Suplentes
  • 12
    Mathias Aguiar
  • 13
    Gaston Rodriguez
  • 3
    Kevin Silva
  • 21
    Nicolas Perez
  • 27
    Jose Taran
  • 19
    Diego Guzman
  • 23
    Lucas Dure
  • 32
    Sebastian Caceres
  • 29
    Facundo Martinez
  • 30
    Juan Quintana
  • 11
    Nahuel Da Silva
  • 31
    Andres Munoz
Palestino
4-3-3
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Nicolas Meza 8
Nicolas
Meza
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Nelson Da Silva 19
Nelson
Da
Silva
Cesar Munder 27
Cesar
Munder
  • Entrenador
  • 0
    Cristian Munoz
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 13
    Albert Gomez
  • 30
    Ian Alegria
  • 9
    Ronnie Fernandez
  • 5
    Julian Fernandez
  • 21
    Martin Araya
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 16
    Jose Bizama
  • 24
    Dilan Salgado
  • 23
    Jason Leon
  • 4
    Antonio Ceza
7
Faltas Cometidas
10
0
Fuera de Juego
1
45
Posesión de Balón
55
2
Tarjetas Amarillas
1
5
Tiros Fuera
4
2
Tiros a Puerta
2
0
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
4
Saques de Portería
7
0
Penaltis
0
11
Tiros Libres
0
2
Paradas
1
4
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
1
0
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
9
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
1
Last Confrontations
PAL 0 – 2 CLU 14/04/2026

¿Qué necesita Palestino para clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana 2026?

Si Palestino quiere avanzar a los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 debe dar un giro de 180 grados a la campaña que ha tenido hasta el momento en el Grupo F. Los Tetracolores no han convertido goles en el torneo y ahora deben ganar sus dos partidos, pero ademas dependen de otro duelo.

Debe vencer a Gremio en Brasil el miércoles 20 de mayo a las 20:00 horas y después debe hacer lo propio el martes 26 a las 18:00 horas contra Riestra en La Cisterna.

Además, debe esperar que Torque le gane al elenco brasileño en la última fecha para que tomar el segundo puesto de su zona, dejando fuera a los de Porto Alegre.

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