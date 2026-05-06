Palestino perdió por 1-0 contra Montevideo City Torque en el estadio Centenario (Uruguay), quedando prácticamente eliminado de la Copa Sudamericana 2026. Los Árabes dependen de un milagro para clasificar a la ronda de play-offs previa a los octavos de final del torneo continental.
Los Tetracolores no han marcado goles hasta el momento en el certamen y para avanzar no dependen de sí mismos, dado que requieren de dos triunfos, pero también de otro resultado en el Grupo F.
Los goles de Torque vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026
Torque anotó su único tanto en el segundo tiempo: Franco Pizzichillo marcó en los 51′ con un remate de media distancia que no pudo contener el portero Sebastián “Zanahoria” Pérez, quien había estado bien para evitar la caída de su pórtico en el primer tiempo, pero en esta jugada no lo logró.
Palestino mostró poco y nada en el encuentro, pero en los minutos finales entró con muchas ganas Gonzalo Tapia, quien venía de terminar el fin de semana con una sequía de un año sin convertir.
Primero tuvo un disparo cruzado que se fue por poco del arco del exUnión Española Franco Torgnascioli, pero en los 90′ tuvo una inmejorable posibilidad, ya que se encontró con un balón en el área chica del conjunto uruguayo, pero mandó el balón por un costado. ¡Increíble!
Finalmente en los 90+4′ sacó un derechazo muy colocado que sacó con la punta de los dedos Torgnascioli.
Estadísticas de Torque vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026
- Franco Pizzichillo 51′
- Ramiro Lecchini 30′
- Franco Pizzichillo 52′
- Francisco Montes 38′
- Nelson Da Silva 66′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Torgnascioli
Aguero
Romero
Kagelmacher
Silvera
Pizzichillo
Kociubinski
Montes
Obregon
Rodriguez
Lecchini
- Entrenador
-
0Marcelo Mendez
- Suplentes
-
12Mathias Aguiar
-
13Gaston Rodriguez
-
3Kevin Silva
-
21Nicolas Perez
-
27Jose Taran
-
19Diego Guzman
-
23Lucas Dure
-
32Sebastian Caceres
-
29Facundo Martinez
-
30Juan Quintana
-
11Nahuel Da Silva
-
31Andres Munoz
Perez
Garguez
Espinoza
Roco
Zuniga
Montes
Gallegos
Meza
Carrasco
Da
Silva
Munder
- Entrenador
-
0Cristian Munoz
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
13Albert Gomez
-
30Ian Alegria
-
9Ronnie Fernandez
-
5Julian Fernandez
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21Martin Araya
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20Gonzalo Tapia
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16Jose Bizama
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24Dilan Salgado
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23Jason Leon
-
4Antonio Ceza
¿Qué necesita Palestino para clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana 2026?
Si Palestino quiere avanzar a los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 debe dar un giro de 180 grados a la campaña que ha tenido hasta el momento en el Grupo F. Los Tetracolores no han convertido goles en el torneo y ahora deben ganar sus dos partidos, pero ademas dependen de otro duelo.
Debe vencer a Gremio en Brasil el miércoles 20 de mayo a las 20:00 horas y después debe hacer lo propio el martes 26 a las 18:00 horas contra Riestra en La Cisterna.
Además, debe esperar que Torque le gane al elenco brasileño en la última fecha para que tomar el segundo puesto de su zona, dejando fuera a los de Porto Alegre.