Everton de Viña del Mar y Palestino juegan este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa de la Liga. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y también en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
- Fecha: Sábado 2 de mayo
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Sausalito, Viña del Mar
Árbitros de Everton vs Palestino
- Árbitro: Rodrigo Carvajal
- 1er asistente: Gabriel Ureta
- 2do asistente: Hernán Banda
- 4to árbitro: Gastón Philippe
- VAR: Piero Maza
- AVAR: Dione Rissios
¿Cómo llegan Everton y Palestino?
Everton llega a este compromiso luego de vencer por 3-1 a Cobresal en el Campeonato Nacional, mientras que Palestino viene de igualar sin goles frente a Gremio en la Copa Sudamericana.
En la Copa de la Liga, en tanto, los viñamarinos cayeron por 2-1 en su último partido frente a Deportes Limache. Los árabes, en tanto, fueron superados por 3-1 ante O’Higgins.
La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue justamente en la Copa de la Liga, donde los ruleteros vencieron por 2-1 en La Cisterna.
Formaciones de Everton vs Palestino
Formación de Everton
Ignacio González; Valentín Vidal, Ramiro González, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Julián Alfaro, Braian Martínez; Alan Medina; Cristian Palacios. DT: Walter Ribonetto.
Formación de Palestino
Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Nelson da Silva, César Munder. DT: Guillermo Farré.
Tabla de posiciones Grupo C de la Copa de la Liga
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1°
|O’Higgins
|7
|2°
|Deportes Limache
|5
|3°
|Everton
|3
|4°
|Palestino
|1