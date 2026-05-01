Everton de Viña del Mar y Palestino juegan este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa de la Liga. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y también en HBO Max.

¿Quién transmite Everton vs Palestino por la Copa de la Liga 2026?

El compromiso entre Everton de Viña del Mar y Palestino será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming por la plataforma de HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Palestino por la Copa de la Liga 2026?

Everton vs Palestino se enfrentan este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito. El partido es válido por la cuarta jornada del Grupo C de la Copa de la Liga 2026.

  • Fecha: Sábado 2 de mayo
  • Hora: 15:00 horas
  • Estadio: Sausalito, Viña del Mar

Árbitros de Everton vs Palestino

  • Árbitro: Rodrigo Carvajal
  • 1er asistente: Gabriel Ureta
  • 2do asistente: Hernán Banda
  • 4to árbitro: Gastón Philippe
  • VAR: Piero Maza
  • AVAR: Dione Rissios

¿Cómo llegan Everton y Palestino?

Everton llega a este compromiso luego de vencer por 3-1 a Cobresal en el Campeonato Nacional, mientras que Palestino viene de igualar sin goles frente a Gremio en la Copa Sudamericana.

En la Copa de la Liga, en tanto, los viñamarinos cayeron por 2-1 en su último partido frente a Deportes Limache. Los árabes, en tanto, fueron superados por 3-1 ante O’Higgins.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue justamente en la Copa de la Liga, donde los ruleteros vencieron por 2-1 en La Cisterna.

Formaciones de Everton vs Palestino

Formación de Everton

Ignacio González; Valentín Vidal, Ramiro González, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Julián Alfaro, Braian Martínez; Alan Medina; Cristian Palacios. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Nelson da Silva, César Munder. DT: Guillermo Farré.

Tabla de posiciones Grupo C de la Copa de la Liga

PosiciónEquipoPuntos
O’Higgins7
Deportes Limache5
Everton3
Palestino1

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas