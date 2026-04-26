Everton logró remontar un complejo duelo ante Cobresal por el Campeonato Nacional 2026. En un duelo directo entre equipos que se situaban en la parte baja de la tabla, los ruleteros lograron dejar los tres puntos en Viña del Mar, y complican la posición de los mineros en la clasificación de la competencia doméstica.

Los locales comenzaron siendo protagonistas, y a pesar de iniciar el duelo en desventaja en el marcador no dejaron de remar para conseguir una victoria importantísima ante uno de los rivales directos en la tabla. Con este resultado, el cuadro dirigido por Walter Ribonetto escala a la novena posición con 15 unidades, mientras que el equipo comandado por Gustavo Huerta se mantiene en la antepenúltimo lugar con 10 unidades, al igual que Unión La Calera que está en puestos de descenso.

Los goles de Everton vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

A pesar de un gran inicio por parte de los locales que no lograron aprovechar dos remates al arco minero, fue Cobresal quien abrió el marcador, ya que a los 12’ minutos del primer tiempo Steffan Pino apareció en el área y con un cabezazo inatajable para Ignacio González marcó la apertura del marcador en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Sin embargo, Everton reaccionó con rapidez para no dejar escapar el encuentro ante Cobresal, ya que tras una jugada con varios rebotes en el área Nicolás Baeza remató desde fuera del área a los 21’ minutos y con algo de fortuna por un rebote en un defensa minero marcó el empate para la escuadra ruletera.

Tras el gol de Baeza, los dirigidos por Ribonetto no dejaron de apretar el acelerador y consiguieron el segundo con un golazo al ángulo de Cristian Palacios, quien vuelve al gol tras cuatro fechas sin anotar. El gol fue anulado por offside, pero una revisión en el VAR indicó que Benjamín Ramírez habilitaba la posición del Chorri.

En el segundo tiempo, Cobresal intentó reaccionar hasta que llegó el golpe de gracia del cuadro local, ya que a los 75′ minutos Moreno bajó a Montiel en el área y el juez central cobró la pena máxima. Un minuto después, Alan Medina marcaría el 3-1 final desde los doce pasos.

Estadísticas de Everton vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11 Everton CD 2 1 Segunda parte Cobresal Nicolas Baeza 21′

Cristian Palacios 34′ Julian Alfaro 14′ Steffan Pino 12′ Benjamin Valenzuela 23′

¿Cuándo vuelven a jugar Everton y Cobresal?

Everton no va a ver acción por el Campeonato Nacional 2026 hasta el domingo 17 de mayo, cuando deba visitar a Deportes Concepción por la fecha 12. En las próximas dos semanas, los ruleteros disputarán la Copa de la Liga, donde el próximo sábado 2 de mayo recibirán a Palestino por la cuarta jornada de la competencia.

Cobresal también debe esperar hasta el 17 de mayo para ver acción en la división de honor del fútbol nacional, donde deberán recibir a U de Chile por la fecha 12. Por su parte, los mineros deberán visitar el próximo sábado 2 de mayo a Ñublense por la fecha 4 de la Copa de la Liga.