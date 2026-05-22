Datos Clave Everton rescata un empate ante Coquimbo: En el Estadio Sausalito, Everton igualó por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido. El Pirata deja escapar el podio: Coquimbo Unido estuvo a minutos de trepar al podio de la división, pero con la igualdad se queda quinto con 20 puntos. El Oro y Cielo suma pero no sube en la tabla: Con el empate agónico, Everton se queda sexto con 19 unidades.

Everton de Viña del Mar rescató un importante empate ante Coquimbo Unido por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026 en el Estadio Sausalito. El duelo entre Ruleteros y Piratas subió el telón de la décima tercera jornada del fútbol nacional, con dos equipos que buscaban la posibilidad de trepar al podio de la competencia.

Con la igualdad en la quinta región, el equipo dirigido por Walter Ribonetto se mantiene sexto en la clasificación con 19 unidades, mientras que la visita comandada por Hernán Caputto dejó escapar una posibilidad de oro de trepar al podio de la división, y se mantiene quinto con 20 puntos.

Los goles de Everton vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo del encuentro no tuvo muchas situaciones de gol, pero las más claras provinieron de la escuadra visitante. Con remates de Dylan Glaby y Luis Riveros los Piratas fueron protagonistas pero no lograron abrir el marcador.

El segundo tiempo tuvo una reacción de la escuadra Oro y Cielo, con ataques profundos por las bandas que no concluyeron en gol. Por su parte, Coquimbo encontró el primer gol del partido a los 57’ minutos, con un centró que dejó solo a Nicolás Johansen en el área chica, quien no perdonó con un remate inatajable para Esteban Kirkman.

Cuando el encuentro parecía no tener más goles, Everton encontró el descuento en los minutos finales. A los 90′ minutos, Nicolás Baeza remata desde fuera del área y el arquero Héctor Flores no logra contener el balón. El rebote lo capturó el atacante Nicolás Montiel y marcó la igualdad final entre Piratas y Ruleteros.

Estadísticas de Everton vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Everton CD 1 1 Half Time : 0 0 Finalizado Coquimbo Unido Nicolas Montiel 90′ Oscar Opazo 37′

Santiago Londono 55′

Joaquin Moya 88′

Lucas Soto 89′

Nicolas Baeza 90′ Nicolas Johansen 57′ Martin Mundaca 37′

Martin Mundaca 37′ Pablo Rodriguez 82′

Pablo Rodriguez 82′ Sebastian Cabrera 90′

¿Cuándo vuelven a jugar Everton vs Coquimbo?

Everton tendrá que trasladarse a la sexta región del país para visitar a O’Higgins. El duelo entre el Capo de Provincia y los Ruleteros válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 se disputará el próximo domingo 31 de mayo en el Estadio El Teniente a partir de las 17:30 horas.

Por su parte, Coquimbo Unido tendrá dos misiones la próxima semana. La primera por la Copa Libertadores 2026, ya que debe viajar hasta Uruguay para enfrentar a Nacional. A pesar de que los Piratas ya están clasificados a los octavos de final, tendrán la misión de asegurar el primer lugar del Grupo B. El duelo entre El Bolso y los Piratas se jugará el próximo martes 26 de mayo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Gran Parque Central, de Montevideo.

El próximo encuentro de Coquimbo Unido por el torneo nacional será el próximo domingo 31 de mayo, donde tendrá que visitar a Deportes Limache. El duelo entre Tomateros y Piratas se disputará en el Estadio Lucio Fariña desde las 12:30 horas. Este encuentro promete ser de los mejores de la fecha, ya que ambas escuadras se mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones.