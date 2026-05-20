Coquimbo Unido hace historia en el fútbol chileno. Los Aurinegros sellaron este miércoles su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 sin jugar, gracias al empate 0-0 entre Nacional y Universitario en el Gran Parque Central de Montevideo, resultado que dejó al Pirata con su pasaje asegurado a la fase eliminatoria del máximo torneo continental.

Es la primera vez en la historia del club que Coquimbo Unido se mete entre los 16 mejores de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Hernán Caputto consolidó así una campaña internacional inédita, la que tuvo su más reciente episodio con la goleada 3-0 sobre Deportes Tolima de este martes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Cómo se selló la clasificación de Coquimbo Unido?

El escenario quedó definido en Montevideo. Nacional, último del Grupo B con cuatro puntos, necesitaba ganar para seguir con vida y Universitario de Deportes, con la misma cantidad de unidades pero mejor diferencia de gol, también llegaba obligado a sumar de a tres para no quedar fuera. Ninguno pudo: el partido terminó 0-0 y ambos quedaron matemáticamente eliminados.

Con ese resultado, Coquimbo Unido quedó inalcanzable para los dos equipos que peleaban por los puestos de clasificación. El Pirata lidera el grupo con 10 puntos y todavía tiene un partido pendiente ante el propio elenco charrúa, en la última fecha.

¿Cuál es el próximo desafío de Coquimbo en la Copa Libertadores?

Aunque ya está clasificado, al Pirata le queda un compromiso más en la fase de grupos. Coquimbo Unido visitará a Nacional el lunes 25 de mayo a las 20:00 horas de Chile en el Gran Parque Central de Montevideo, en un duelo que ya no tendrá impacto en su pase a octavos pero que sí puede definir si los Aurinegros cierran como primeros del Grupo B.

Tras el cierre de la fase de grupos, la Conmebol realizará el sorteo de los octavos de final, instancia en la que el Barbón se medirá ante uno de los segundos de los otros grupos en una llave de ida y vuelta. La fecha exacta del sorteo y los duelos serán confirmados por el organismo continental en los próximos días.