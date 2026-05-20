Datos Clave Partido reprogramado: La ANFP adelantó el cruce entre Everton y Coquimbo. Traspasan responsabilidad: Desde Quilín apuntaron a las autoridades regionales por la modificación. Indignación pirata: Desde Coquimbo expresaron su malestar por el cambio de horario.

La ANFP responsabilizó a la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso por el inesperado cambio en la programación del duelo entre Everton de Viña del Mar y Coquimbo Unido.

Los ruleteros recibirán a los piratas en un duelo que estaba programado para las 20:00 horas, pero que finalmente fue adelantado para las 15:00, desatando la indignación de los visitantes.

¿Qué dijo la ANFP sobre el cambio del Everton vs Coquimbo?

A través de un escrito compartido en su web, la ANFP informó que el cambio en el horario se debe a que la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso no autorizó que el partido entre viñamarinos y coquimbanos se jugara a las 20:00 horas.

Las autoridades, en tanto, dispusieron que el compromiso se lleve a cabo el mismo viernes 22 de mayo, pero a las 15:00 horas.

“Para la ANFP, esta decisión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso contraviene los acuerdos alcanzados por la Mesa de Programación y Seguridad -en la que participan los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Deportes, Carabineros de Chile, la ANFP, el SIFUP y TNT- y que en sesión del 8 de abril acordó que el encuentro antes señalado se jugara el viernes 22 de mayo a las 20.00 horas”, lanzaron desde Quilín.

Asimismo, instaron a “reforzar la coordinación para programar partidos con tiempo y, así evitar cambios de horario 72 horas antes del partido, lo que perjudica la planificación deportiva de los equipos”.

¿Qué dijo Coquimbo tras la reprogramación?

Luego de conocerse la decisión, el gerente deportivo de Coquimbo Unido, Pablo Ramírez, no ocultó su indignación y aseguró que la reprogramación afecta directamente al equipo.

“Negligente para con nosotros, nos causa un daño deportivo infinito. No tenemos problemas con jugar cada 48 horas, pero cuando se planifica. La autoridad no entiende que esto es fútbol profesional y que somos un equipo de región, que tiene desplazamientos importantes en el campeonato. La ANFP no tiene respaldo para imponer criterios deportivos que parecen mínimos”, lanzó.

¿Cuándo juega Everton vs Coquimbo?

El partido entre Everton y Coquimbo está programado para este viernes 22 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.