Datos Clave Triunfo fundamental: Coquimbo venció por 3-0 a Tolima en la Libertadores Boleto internacional: Con este resultado los piratas aseguraron participación internacional el segundo semestre. Cerca de octavos: El equipo de Caputto quedó a un paso de acceder a la siguiente ronda.

Coquimbo Unido vivió una noche soñada en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los piratas se hicieron fuertes de local, golearon por 3-0 a Deportes Tolima por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se acercaron a los octavos de final.

Con esta victoria, el equipo de la Cuarta Región se consolidó como líder absoluto del Grupo B con 10 puntos y necesita un empate en la última fecha para abrochar su clasificación a la ronda de los dieciséis mejores del certamen continental. Además, aseguraron participación internacional el segundo semestre, puesto que en el peor de los casos tienen asegurada su presencia en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Los goles de Coquimbo vs Tolima por la Copa Libertadores 2026

La apertura de la cuenta a los 26 minutos cuando Cornejo irrumpió por el sector izquierdo y envió un buscapié que encontró a Manuel Fernández, quien solo tuvo que empujar el balón para poner en ventaja a Coquimbo Unido.

Los aurinegros mantuvieron el protagonismo y estiraron las cifras antes del término de la primera mitad. En el minuto 45+3, Vadalá comandó el contragolpe y asistió a Cristián Zavala, quien definió con un derechazo certero de primera para aumentar el marcador.

El broche de oro llegó en el complemento tras la aparición de Zavala por derecha, quien envió un centro buscando a Nicolás Johanssen, que en el área chica decretó el 3-0 definitivo a los 54′.

Estadísticas de Coquimbo vs Tolima por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Coquimbo Unido 3 0 Half Time : 2 0 Finalizado Tolima Manuel Fernandez 27′

Cristian Zavala 45′

Nicolas Johansen 56′ Guido Vadala 51′

Diego Sanchez 64′

Salvador Cordero 87′ Juan Pablo Torres 57′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 87 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Salvador Cordero 78 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Alejandro Azocar 78 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Cristian Zavala 78 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Alejandro Maximiliano Camargo 78 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Guido Vadala 72 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Luis Riveros 72 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Benjamin Chandia 71 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Lucas Pratto 71 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Nicolas Johansen 71 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Gonzalo Flores 71 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Diego Sanchez 64 ‘ Tolima Sustitución entra : Ever Valencia 64 ‘ Tolima Sustitución sale : Kelvin Florez 64 ‘ Tolima Sustitución entra : Jherson Mosquera 64 ‘ Tolima Sustitución sale : Adrian Parra 64 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Diego Sanchez 57 ‘ Tolima Tarjeta amarilla : Juan Pablo Torres 56 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Nicolas Johansen 51 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Guido Vadala 45 + 4 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Guido Vadala 45 + 4 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Cristian Zavala 46 ‘ Tolima Sustitución entra : Brayan Rovira 46 ‘ Tolima Sustitución sale : Cristian Trujillo 46 ‘ Tolima Sustitución entra : Sebastian Guzman 46 ‘ Tolima Sustitución sale : Juan Nieto 27 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Benjamin Chandia 27 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Manuel Fernandez Cambio: se retira Cristian Zavala y entra en su lugar Alejandro Azocar. Cambio: se retira Guido Vadala y entra en su lugar Alejandro Maximiliano Camargo. Cambio: se retira Benjamin Chandia y entra en su lugar Luis Riveros. Cambio: se retira Nicolas Johansen y entra en su lugar Lucas Pratto. Cambio: se retira Diego Sanchez y entra en su lugar Gonzalo Flores. Cambio: se retira Kelvin Florez y entra en su lugar Ever Valencia. Cambio: se retira Adrian Parra y entra en su lugar Jherson Mosquera. Amonestación para Diego Sanchez. Amonestación para Juan Pablo Torres. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Nicolas Johansen! Amonestación para Guido Vadala. Cambio: se retira Cristian Trujillo y entra en su lugar Brayan Rovira. Cambio: se retira Juan Nieto y entra en su lugar Sebastian Guzman. Ya en juego el segundo tiempo. [ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +4 ‘ ] Asistencia de Guido Vadala en el gol. [ +4 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Cristian Zavala! Asistencia de Benjamin Chandia en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Manuel Fernandez! El árbitro da inicio al encuentro. Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 2 Benjamin

Gazzolo 3 Manuel

Fernandez 16 Juan

Cornejo 7 Sebastian

Galani 14 Salvador

Cordero 15 Cristian

Zavala 10 Guido

Vadala 30 Benjamin

Chandia 9 Nicolas

Johansen Entrenador

0 Hernan Caputto

Suplentes

21 Cristobal Dorador



8 Alejandro Maximiliano Camargo



1 Gonzalo Flores



5 Dylan Escobar



12 Lucas Pratto



18 Pablo Rodriguez



27 Luis Riveros



28 Sebastian Cabrera



11 Alejandro Azocar



4 Elvis Hernandez



6 Dylan Glaby



26 Lukas Soza

Tolima Tolima 4-2-3-1 1 Neto 28 Edwar

Lopez 3 Jan

Angulo 2 Anderson

Angulo 17 Cristian

Arrieta 15 Juan

Nieto 6 Cristian

Trujillo 7 Jersson

Gonzalez 10 Juan

Pablo

Torres 18 Kelvin

Florez 24 Adrian

Parra Entrenador

0 Lucas Gonzalez

Suplentes

22 Luis Marquinez



30 Shean Barbosa



31 Yoimar Moreno



32 Sebastian Guzman



8 Ever Valencia



29 Neifer Sanchez



20 Junior Hernandez



4 Daniel Pedrozo



80 Brayan Rovira



33 Jherson Mosquera



11 Jader Valencia

9 Faltas Cometidas 8 2 Fuera de Juego 1 32 Posesión de Balón 68 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tiros Fuera 3 1 Tiros Bloqueados 0 11 Tiros a Puerta 1 1 Corners 7 0 Tarjetas Rojas 0 0 Penaltis 0 9 Tiros Libres 11 1 Paradas 8 14 Intentos de Gol 4 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 8 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 1 Corners 1ª Mitad 4 0 Corners 2ª Mitad 3 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 3 Faltas Cometidas 2ª Mitad 5 Last Confrontations TOL 3 – 0 COQ 28/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?

El próximo partido de Coquimbo en la Copa Libertadores está programado para el próximo martes 26 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Gran Parque ante Nacional de Montevideo.

En el plano local, en tanto, los aurinegros visitarán a Everton de Viña del Mar este viernes 22 de mayo a las 20:00 horas por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional.