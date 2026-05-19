Coquimbo Unido vivió una noche soñada en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los piratas se hicieron fuertes de local, golearon por 3-0 a Deportes Tolima por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se acercaron a los octavos de final.

Con esta victoria, el equipo de la Cuarta Región se consolidó como líder absoluto del Grupo B con 10 puntos y necesita un empate en la última fecha para abrochar su clasificación a la ronda de los dieciséis mejores del certamen continental. Además, aseguraron participación internacional el segundo semestre, puesto que en el peor de los casos tienen asegurada su presencia en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Los goles de Coquimbo vs Tolima por la Copa Libertadores 2026

La apertura de la cuenta a los 26 minutos cuando Cornejo irrumpió por el sector izquierdo y envió un buscapié que encontró a Manuel Fernández, quien solo tuvo que empujar el balón para poner en ventaja a Coquimbo Unido.

Los aurinegros mantuvieron el protagonismo y estiraron las cifras antes del término de la primera mitad. En el minuto 45+3, Vadalá comandó el contragolpe y asistió a Cristián Zavala, quien definió con un derechazo certero de primera para aumentar el marcador.

El broche de oro llegó en el complemento tras la aparición de Zavala por derecha, quien envió un centro buscando a Nicolás Johanssen, que en el área chica decretó el 3-0 definitivo a los 54′.

Estadísticas de Coquimbo vs Tolima por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Coquimbo Unido
19/05/2026 18:00
3
0
Half Time : 2 0
Finalizado
Tolima
  • Manuel Fernandez 27′
  • Cristian Zavala 45′
  • Nicolas Johansen 56′
  • Guido Vadala 51′
  • Diego Sanchez 64′
  • Salvador Cordero 87′
  • Juan Pablo Torres 57′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
87 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Salvador Cordero
78 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Alejandro Azocar
78 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Cristian Zavala
78 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Alejandro Maximiliano Camargo
78 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Guido Vadala
72 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Luis Riveros
72 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Benjamin Chandia
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Lucas Pratto
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Nicolas Johansen
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Gonzalo Flores
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Diego Sanchez
64 ‘
Tolima
Sustitución entra : Ever Valencia
64 ‘
Tolima
Sustitución sale : Kelvin Florez
64 ‘
Tolima
Sustitución entra : Jherson Mosquera
64 ‘
Tolima
Sustitución sale : Adrian Parra
64 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Diego Sanchez
57 ‘
Tolima
Tarjeta amarilla : Juan Pablo Torres
56 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Nicolas Johansen
51 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Guido Vadala
45 + 4 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Guido Vadala
45 + 4 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Cristian Zavala
46 ‘
Tolima
Sustitución entra : Brayan Rovira
46 ‘
Tolima
Sustitución sale : Cristian Trujillo
46 ‘
Tolima
Sustitución entra : Sebastian Guzman
46 ‘
Tolima
Sustitución sale : Juan Nieto
27 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Benjamin Chandia
27 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Manuel Fernandez
Cambio: se retira Cristian Zavala y entra en su lugar Alejandro Azocar.
Cambio: se retira Guido Vadala y entra en su lugar Alejandro Maximiliano Camargo.
Cambio: se retira Benjamin Chandia y entra en su lugar Luis Riveros.
Cambio: se retira Nicolas Johansen y entra en su lugar Lucas Pratto.
Cambio: se retira Diego Sanchez y entra en su lugar Gonzalo Flores.
Cambio: se retira Kelvin Florez y entra en su lugar Ever Valencia.
Cambio: se retira Adrian Parra y entra en su lugar Jherson Mosquera.
Amonestación para Diego Sanchez.
Amonestación para Juan Pablo Torres.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Nicolas Johansen!
Amonestación para Guido Vadala.
Cambio: se retira Cristian Trujillo y entra en su lugar Brayan Rovira.
Cambio: se retira Juan Nieto y entra en su lugar Sebastian Guzman.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +4 ‘ ] Asistencia de Guido Vadala en el gol.
[ +4 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Cristian Zavala!
Asistencia de Benjamin Chandia en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Manuel Fernandez!
El árbitro da inicio al encuentro.
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamin Gazzolo 2
Benjamin
Gazzolo
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Salvador Cordero 14
Salvador
Cordero
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Guido Vadala 10
Guido
Vadala
Benjamin Chandia 30
Benjamin
Chandia
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Hernan Caputto
  • Suplentes
  • 21
    Cristobal Dorador
  • 8
    Alejandro Maximiliano Camargo
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 5
    Dylan Escobar
  • 12
    Lucas Pratto
  • 18
    Pablo Rodriguez
  • 27
    Luis Riveros
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 4
    Elvis Hernandez
  • 6
    Dylan Glaby
  • 26
    Lukas Soza
Tolima
4-2-3-1
Neto 1
Neto
Edwar Lopez 28
Edwar
Lopez
Jan Angulo 3
Jan
Angulo
Anderson Angulo 2
Anderson
Angulo
Cristian Arrieta 17
Cristian
Arrieta
Juan Nieto 15
Juan
Nieto
Cristian Trujillo 6
Cristian
Trujillo
Jersson Gonzalez 7
Jersson
Gonzalez
Juan Pablo Torres 10
Juan
Pablo
Torres
Kelvin Florez 18
Kelvin
Florez
Adrian Parra 24
Adrian
Parra
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Gonzalez
  • Suplentes
  • 22
    Luis Marquinez
  • 30
    Shean Barbosa
  • 31
    Yoimar Moreno
  • 32
    Sebastian Guzman
  • 8
    Ever Valencia
  • 29
    Neifer Sanchez
  • 20
    Junior Hernandez
  • 4
    Daniel Pedrozo
  • 80
    Brayan Rovira
  • 33
    Jherson Mosquera
  • 11
    Jader Valencia
9
Faltas Cometidas
8
2
Fuera de Juego
1
32
Posesión de Balón
68
2
Tarjetas Amarillas
1
2
Tiros Fuera
3
1
Tiros Bloqueados
0
11
Tiros a Puerta
1
1
Corners
7
0
Tarjetas Rojas
0
0
Penaltis
0
9
Tiros Libres
11
1
Paradas
8
14
Intentos de Gol
4
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
8
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
1
Corners 1ª Mitad
4
0
Corners 2ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5
Last Confrontations
TOL 3 – 0 COQ 28/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?

El próximo partido de Coquimbo en la Copa Libertadores está programado para el próximo martes 26 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Gran Parque ante Nacional de Montevideo.

En el plano local, en tanto, los aurinegros visitarán a Everton de Viña del Mar este viernes 22 de mayo a las 20:00 horas por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional.

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