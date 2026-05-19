Coquimbo Unido vivió una noche soñada en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los piratas se hicieron fuertes de local, golearon por 3-0 a Deportes Tolima por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se acercaron a los octavos de final.
Con esta victoria, el equipo de la Cuarta Región se consolidó como líder absoluto del Grupo B con 10 puntos y necesita un empate en la última fecha para abrochar su clasificación a la ronda de los dieciséis mejores del certamen continental. Además, aseguraron participación internacional el segundo semestre, puesto que en el peor de los casos tienen asegurada su presencia en los playoffs de la Copa Sudamericana.
Los goles de Coquimbo vs Tolima por la Copa Libertadores 2026
La apertura de la cuenta a los 26 minutos cuando Cornejo irrumpió por el sector izquierdo y envió un buscapié que encontró a Manuel Fernández, quien solo tuvo que empujar el balón para poner en ventaja a Coquimbo Unido.
Los aurinegros mantuvieron el protagonismo y estiraron las cifras antes del término de la primera mitad. En el minuto 45+3, Vadalá comandó el contragolpe y asistió a Cristián Zavala, quien definió con un derechazo certero de primera para aumentar el marcador.
El broche de oro llegó en el complemento tras la aparición de Zavala por derecha, quien envió un centro buscando a Nicolás Johanssen, que en el área chica decretó el 3-0 definitivo a los 54′.
Estadísticas de Coquimbo vs Tolima por la Copa Libertadores 2026
- Manuel Fernandez 27′
- Cristian Zavala 45′
- Nicolas Johansen 56′
- Guido Vadala 51′
- Diego Sanchez 64′
- Salvador Cordero 87′
- Juan Pablo Torres 57′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Sanchez
Salinas
Gazzolo
Fernandez
Cornejo
Galani
Cordero
Zavala
Vadala
Chandia
Johansen
- Entrenador
-
0Hernan Caputto
- Suplentes
-
21Cristobal Dorador
-
8Alejandro Maximiliano Camargo
-
1Gonzalo Flores
-
5Dylan Escobar
-
12Lucas Pratto
-
18Pablo Rodriguez
-
27Luis Riveros
-
28Sebastian Cabrera
-
11Alejandro Azocar
-
4Elvis Hernandez
-
6Dylan Glaby
-
26Lukas Soza
Lopez
Angulo
Angulo
Arrieta
Nieto
Trujillo
Gonzalez
Pablo
Torres
Florez
Parra
- Entrenador
-
0Lucas Gonzalez
- Suplentes
-
22Luis Marquinez
-
30Shean Barbosa
-
31Yoimar Moreno
-
32Sebastian Guzman
-
8Ever Valencia
-
29Neifer Sanchez
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20Junior Hernandez
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4Daniel Pedrozo
-
80Brayan Rovira
-
33Jherson Mosquera
-
11Jader Valencia
¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?
El próximo partido de Coquimbo en la Copa Libertadores está programado para el próximo martes 26 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Gran Parque ante Nacional de Montevideo.
En el plano local, en tanto, los aurinegros visitarán a Everton de Viña del Mar este viernes 22 de mayo a las 20:00 horas por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional.