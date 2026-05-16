Datos Clave Choque en Ruta 5: Francisco Salinas impactó su coche contra un auto particular en el sector de La Herradura. Evaluación médica: El siniestro vial solo registró daños materiales; ambos conductores resultaron completamente ilesos. Planificación intacta: El cuadro aurinegro mantendrá su itinerario para enfrentar a Deportes Tolima este martes por Copa Libertadores.

Coquimbo Unido pasó del éxtasis de la celebración a la máxima tensión en cuestión de horas. La noche del viernes había comenzado de forma inmejorable para los dirigidos por Hernán Caputto, quienes abrieron la fecha 12 del Campeonato Nacional con una sólida goleada por 3-0 sobre Audax Italiano en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, resultado que los metió de lleno en la pelea de la parte alta de la tabla.

Sin embargo, los festejos en el puerto se vieron bruscamente interrumpidos durante la madrugada debido a un grave incidente vial que involucró a uno de los futbolistas estelares del plantel de honor, encendiendo las alarmas de la institución de cara a sus próximos desafíos internacionales.

¿Qué le pasó a Francisco Salinas? El detalle del accidente en la Ruta 5

El lateral derecho de Coquimbo Unido protagonizó un choque automovilístico en los primeros minutos de este sábado, mientras se trasladaba hacia su hogar tras finalizar los compromisos protocolares en el recinto deportivo. De acuerdo con los reportes emanados por los medios regionales El Día y Cuarta Región Informa, el siniestro se produjo en la Ruta 5 Sur, específicamente a la altura de la estación de servicio Aramco, en las cercanías del balneario de La Herradura. Por causas que aún investiga el personal policial, el vehículo conducido por el futbolista impactó de forma directa contra otro automóvil particular que circulaba por la misma vía.

Cómo se encuentra Francisco Salinas tras el choque en Coquimbo

Pese a la espectacularidad del impacto y la alta velocidad permitida en la zona, los informes médicos y policiales trajeron un alivio inmediato a la Región de Coquimbo. Las autoridades competentes confirmaron que no se registraron heridos de gravedad y que el incidente se saldó únicamente con daños materiales de consideración en las carrocerías de ambos móviles. Tanto el “Coreano” Salinas —quien venía de disputar la totalidad de los 90 minutos en el triunfo ante los audinos— como el conductor del segundo vehículo involucrado fueron evaluados en el lugar y se constató que se encuentran en perfecto estado de salud.

La reacción de Hernán Caputto y el plantel ante la emergencia vial

Apenas se difundió la noticia del choque en los canales internos del club, la respuesta del entorno de Coquimbo Unido fue inmediata. Gran parte del plantel de jugadores, el director técnico Hernán Caputto e incluso miembros de la plana directiva de la concesionaria se trasladaron de urgencia hasta el punto del accidente en la carretera para prestar contención, auxilio y ayuda logística a Salinas.

El estratega y los líderes del camarín permanecieron junto al lateral durante todo el desarrollo de los peritajes de rigor realizados por Carabineros de Chile, despejando cualquier duda sobre la integridad del defensor.

El panorama de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional y Copa Libertadores

En lo estrictamente deportivo, la victoria por 3-0 ante Audax Italiano significó un tremendo tanque de oxígeno para el “Barbón”, que escaló provisionalmente al cuarto lugar de la tabla de posiciones con 19 unidades, quedando a solo cinco de la cima del torneo local. Sin embargo, la agenda no da tregua para los pupilos de Caputto: este martes 19 de mayo deberán saltar nuevamente a la cancha para medirse ante Deportes Tolima de Colombia en un cruce crucial por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se espera que Francisco Salinas se reintegre a los entrenamientos matutinos este domingo para determinar si será considerado en la citación internacional.