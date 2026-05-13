Colo Colo tiene este miércoles una cita con su primer objetivo del año: derrotar al campeón Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Albos y Piratas se ponen al día en este torneo, jugando su duelo pendiente por la Fecha 4. Colo Colo marcha primero con 10 puntos, mientras que Coquimbo Unido lo escolta segundo con 8, ambos están invictos en la Copa de la Liga.

Sigue todas las alternativas de este encuentro definitivo, una mini final en el Grupo A, en vivo y minuto a minuto.

Coquimbo vs Colo Colo, minuto a minuto

La previa del Coquimbo vs Colo Colo

Colo Colo llega al norte de Chile liderando cómodamente el Grupo A de la Copa de la Liga. El Cacique ha ganado tres de cuatro partidos disputados, con ocho goles a favor y solo tres en contra, siendo el equipo más goleador del grupo. La última jornada del fin de semana, la victoria 3-1 ante Deportes Concepción en el Monumental, consolidó a un equipo que luce sólido tanto en defensa como en ataque bajo la conducción de Fernando Ortiz.

Pero todo ese rendimiento admirable choca con el presente Albo. Javier Correa y Maximiliano Romero, las cartas de gol de Colo Colo, quedaron descartados para el duelo ante los Piratas por lesión, por lo que el Tano debe recurrir a los jóvenes y el que tiene una gran oportunidad es Franco Garrido, nieto del último ídolo vivo del club, Carlos Caszely.

Coquimbo Unido tiene la urgencia de ganar para mantenerse con opciones de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga. Los Piratas saben que un empate los deja dependiendo del resultado de la última fecha y que solo una victoria les asegura igualar a Colo Colo en puntos y disputar el liderato por diferencia de goles. El DT Hernán Caputto tiene la ventaja de jugar en casa, pero deberá manejar el desgaste de un equipo que también disputa la Copa Libertadores 2026, con el siguiente compromiso continental apenas a días de este partido.

Formaciones de Coquimbo vs Colo Colo

Formación de Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera; Salvador Cordero, Dylan Glaby, Pablo Rodríguez; Luis Riveros, Lucas Pratto, Benjamín Chandía.

Formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Francisco Marchant y Yastin Cuevas.

¿Dónde ver Coquimbo vs Colo Colo en vivo?

El duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. El partido se transmite por cable en TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.