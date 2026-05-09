Colo Colo se impuso por 3-1 a Concepción en el estadio Monumental y se mantuvo como líder del Grupo A de la Copa de la Liga 2026 con siete puntos, mientras que el León de Collao está colista y eliminado del torneo con tan solo un positivo.

Lo inédito fue que por primera vez en la temporada el Cacique remontó un resultado. Hasta ahora jamás había ganado un duelo en el año cuando el rival se había puesto en ventaja.

Los goles de Colo Colo vs Concepción por la Copa de la Liga 2026

Se trató de un partido parejo en el primer tiempo el que se desniveló en los 44′ gracias a un tanto de penal de Joaquín Larrivey, luego de una falta de Arturo Vidal en el área de Colo Colo. Esto se da justo después de que Javier Correa casi provoca un error del portero Nicolás Araya de Concepción. En el despeje de esa jugada se da el gol de la visita.

No obstante, en el complemento vino la reacción del Cacique con una gran actuación de Maximiliano Romero: primero el delantero convirtió casi en el área chica del Conce después de un pivoteo de Javier Correa (51′) y después fue el propio Romero el que dio un pase de cabeza para que apareciera Leandro Hernández (57′).

Luego en los 77′ el ingresado Álvaro Madrid anota el tercero y definitivo con un derechazo que dejó sin opciones a Araya. Fue un buen segundo tiempo del Cacique.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa de la Liga 2026

Equipo Puntos Colo Colo 7 Coquimbo Unido 7 Huachipato 4 Deportes Concepción 1

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Concepción por la Copa de la Liga 2026?

Colo Colo vuelve a la cancha este miércoles 13 de mayo a las 19.00 horas ante Coquimbo Unido en duelo pendiente de la Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por su parte, Concepción tiene su siguiente duelo contra Everton el domingo 17 del mismo mes a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026.