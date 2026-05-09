Colo Colo está listo para una jornada Monumental. Los albos esperan la presencia de más de 40 mil hinchas este sábado cuando el plantel femenino reciba a Recoleta desde las 14:00 horas y posteriormente el primer equipo masculino se medirá ante Deportes Concepción por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Para este compromiso el Cacique no podrá contar con Claudio Aquino, quien sufrió una sinusitis y leve edema óseo en su rodilla izquierda, por lo que quedó descartado para el cruce ante el León de Collao. Por otro lado, la dirigencia de Blanco y Negro ya mira de reojo el próximo mercado de pases, donde se anticipa un ‘clásico’ ante la UC, puesto que ambos están tras los pasos del mismo jugador.

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