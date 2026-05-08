Leandro Hernández arrancará como titular este sábado en el Estadio Monumental. Fernando Ortiz cerró el viernes su último entrenamiento antes de recibir a Deportes Concepción por la quinta fecha de la Copa de la Liga, y el juvenil quedó confirmado en el mediocampo del once que el técnico ensayó en Pedrero. Colo Colo llega a este partido como líder del grupo con 7 puntos, el mismo registro que Coquimbo Unido: los separa únicamente la diferencia de goles.

La entrada de Hernández por el carril derecho del mediocampo reorganiza el bloque de cinco: Víctor Felipe Méndez, que ocupó esa zona ante Coquimbo Unido el domingo, se corre hacia atrás para compartir el sector izquierdo con Diego Ulloa. Álvaro Madrid se queda fuera del once.

¿Por qué Wiemberg entra en lugar de Sosa?

Joaquín Sosa disputó el partido ante Coquimbo con molestias en el talón y no alcanzó a recuperarse para este compromiso. Erick Wiemberg toma su lugar en la línea de tres defensivos junto a Jonathan Villagra y Arturo Vidal. Gabriel Maureira sigue en el arco, consolidando la continuidad que Ortiz le ha sostenido durante el torneo.

Según Cacique Pasión, el once sería: Maureira; Villagra, Vidal y Wiemberg; Matías Fernández, Alarcón, Méndez, Ulloa y Hernández; Romero y Correa.

Romero y Correa repiten como dupla ofensiva: entre ambos anotaron los tres goles ante los piratas en la fecha pendiente de la Liga de Primera, argumento suficiente para que el Tano no toque la delantera. Matías Fernández y Tomás Alarcón siguen en el eje del mediocampo.

¿Qué se juega Colo Colo ante un rival sin nada que perder?

El León de Collao llega al Monumental eliminado de toda chance de clasificar, lo que lo convierte en un rival sin presión, pero eso no significa que sea un duelo ganado. Para el Cacique el escenario es el opuesto: ganar es la única forma de asegurar la punta antes de la última fecha, porque un tropiezo con los lilas le devuelve el liderato a Coquimbo si los piratas suman de a tres en su propio partido.

El contexto lo amplifica: el Monumental vivirá una doble jornada con Colo Colo femenino enfrentando a Deportes Recoleta antes del turno masculino. La apuesta del club es que los hinchas colocolinos ocupen el estadio por partida doble, y que celebren dos triunfos en su estadio.