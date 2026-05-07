Colo Colo y TVN tenían entre manos algo que el fútbol femenino chileno lleva años esperando: una producción de alcance masivo, con locaciones reales en el Estadio Monumental, capaz de llevar la historia del plantel más laureado del país a una audiencia que va mucho más allá de los estadios. Lo que nadie en el plantel imaginaba era que esa historia iba a ser un romance entre una jugadora y su técnico.

Michelle Acevedo fue la encargada de llevar la voz de las jugadoras en una conferencia de prensa este jueves, y no dejó margen a la interpretación: “Siento que este tipo de enlace con TVN podría ser algo súper bacán para visibilizar el fútbol femenino de la manera que lo hemos hecho todos estos años”.

¿Qué esperaba el plantel de la alianza con TVN?

Ninguna jugadora del plantel conocía la trama de Fuera de Juego antes de que circulara en redes sociales. Acevedo fue explícita: “Como plantel no teníamos idea de la trama, siempre creímos que se trataba del gran trabajo que hemos hecho durante todos estos años, tanto dentro como fuera de la cancha, que ha sido un avance abismal”.

Esa brecha entre lo esperado y lo anunciado es, según la propia jugadora, un fallo comunicacional: “Fue un tema de comunicación, que no creo que tenga que ver con el club, pero sí creemos que es retroceso el mostrar ese tipo de contenido en base a nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio“. La distinción importa: el plantel no rompe con la institución, pero sí fija una posición pública que el club no puede ignorar.

¿Qué dice el plantel sobre la trama del romance?

El rechazo no es ambiguo. “Es una falta de respeto a nuestro trabajo, porque se le quita el título a algo que hemos hecho y nos ha costado tanto dentro como fuera de la cancha”, declaró Acevedo. Una historia centrada en un vínculo romántico entre una futbolista y su entrenador desplaza el foco desde el rendimiento colectivo hacia una trama individual que, a ojos del plantel, banaliza años de construcción deportiva.

Sin mencionar lo que significa una relación de poder de un entrenador con su jugadora. La posición oficial quedó sellada con una frase sin matices: “Por nuestra parte, rechazamos totalmente el tipo de contenido que se divulgó en redes sociales y esperamos que sea en base a lo que hemos hecho en conjunto, que se vean reflejados nuestros resultados”.