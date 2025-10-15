Colo Colo se despidió de su sueño del título en la Copa Libertadores Femenina tras perder en semifinales por penales contra Deportivo Cali, en un duelo parejo y que se definió por solo un lanzamiento de ventaja (5-4).

Tras el partido, una de las jugadoras del Cacique descargó su ira enviándole un polémico mensaje a los hinchas de U de Chile, de quienes han recibido mensajes en redes sociales.

😱 Jugadora de Colo Colo dedicó polémicas palabras a hinchas de U de Chile

Se trata de Michelle Olivares, quien a través de sus redes sociales dedicó desafiantes palabras a fanáticos de U de Chile, todo esto después de la derrota de Colo Colo.

“No apoyan a su equipo femenino, pero los teníamos viendo nuestros partidos WUAJAJAJA (sic). Qué vergüenza ser hinchas de un club que se avergüenza de su rama femenina”.

Además, añadió: “Cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender (2021) la femenina sacó la cara por el club. Mala memoria los llamados diferentes”.

🔵 Michelle Olivares y su pasado en U de Chile

Lo curioso es que Michelle Olivares jugó por U de Chile y no un tiempo menor: la futbolista debutó en el fútbol en 2015 con las Azules y estuvo allí hasta 2021. En 2022 fue transferida a Colo Colo.

